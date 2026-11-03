Fiesta Nacional del Lúpulo 2027: confirmaron cuatro artistas de primer nivel

La celebración reunirá a reconocidas figuras de la música durante cuatro noches. Conocé quiénes subirán al escenario y cuándo será cada presentación.

Confirmaron los artistas de la Fiesta Nacional del Lúpulo 2027 en El Bolsón.

La Fiesta Nacional del Lúpulo 2027 comienza a tomar forma y promete convertirse en uno de los acontecimientos más convocantes del verano en Río Negro. Este martes se confirmaron los artistas que protagonizarán cuatro noches de espectáculos.

La tradicional celebración se desarrollará del jueves 18 al domingo 21 de febrero de 2027 en El Bolsón , en plena cordillera rionegrina. La programación reunirá a reconocidos músicos nacionales e internacionales, con propuestas para diferentes públicos y generaciones.

Se tratará de la 49° edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo, uno de los encuentros populares y turísticos más importantes de la región. La confirmación de los espectáculos genera expectativas entre vecinos, comerciantes, prestadores turísticos y visitantes habituales.

El evento se ha consolidado como una de las principales propuestas del calendario de verano de la Comarca Andina. Además de los recitales, la celebración busca fortalecer la identidad cultural y productiva de la localidad cordillerana.

El Bolsón ya tiene fecha para la Fiesta Nacional del Lúpulo.

Los artistas confirmados para la Fiesta Nacional del Lúpulo 2027

La programación comenzará el jueves 18 de febrero con la presentación de Los Charros de Lumaco, agrupación chilena que será protagonista de la primera noche de espectáculos y abrirá oficialmente las cuatro jornadas de celebración popular.

El viernes 19 de febrero será el turno de Los Caligaris, la reconocida banda cordobesa que llegará a la cordillera rionegrina para protagonizar la segunda jornada. Su participación será uno de los principales atractivos de la programación musical.

Para el sábado 20 de febrero, la organización confirmó la llegada de Ulises Bueno, uno de los referentes del cuarteto argentino. El cantante cordobés encabezará la tercera noche de una celebración que promete reunir a miles de visitantes.

El cierre estará a cargo de Abel Pintos, quien se presentará el domingo 21 de febrero. El reconocido artista argentino será el encargado de despedir una nueva edición de la tradicional fiesta con un espectáculo gratuito.

De esta manera, la celebración ofrecerá cuatro noches consecutivas de música en vivo, con estilos diferentes y propuestas destinadas a públicos de distintas edades. La confirmación de la grilla representa un nuevo avance en la organización del evento.

María Isabel Sanchez

Una fiesta gratuita que busca potenciar el turismo

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, había anunciado en septiembre la realización de la nueva edición y destacado su importancia dentro del calendario turístico provincial, especialmente por su carácter popular y su acceso libre y gratuito.

En aquella oportunidad, el jefe comunal sostuvo que se trataba de “una de las fiestas populares gratuitas más importantes de Río Negro”. También destacó que representaba una “oportunidad para fortalecer la identidad cultural y productiva de El Bolsón”.

La Fiesta Nacional del Lúpulo se desarrolla durante uno de los períodos más importantes para el turismo regional. Su realización coincide con el tramo final de la temporada estival, cuando numerosos visitantes recorren los destinos cordilleranos.

Desde el municipio consideran que la celebración tiene un importante impacto económico para la localidad y el conjunto de la Comarca Andina, debido al movimiento que genera en alojamientos, restaurantes, comercios y diferentes servicios turísticos.

Gastronomía, cerveza y producción regional

Además de los espectáculos musicales, la programación contempla propuestas vinculadas con la gastronomía regional, la producción cervecera y las tradiciones locales. Estos espacios forman parte de la identidad de una celebración profundamente relacionada con la actividad productiva.

Uno de los principales atractivos será el tradicional circuito cervecero, una propuesta que permite visibilizar la producción local y el protagonismo que adquirió El Bolsón dentro del mapa de la cerveza artesanal de la Patagonia.

La celebración también contempla espacios gastronómicos y la participación de artistas regionales, con el objetivo de combinar espectáculos musicales, productos locales y actividades destinadas tanto a los residentes como a quienes visitan la ciudad durante sus vacaciones.