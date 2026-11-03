Comenzó la temporada de pesca deportiva en Río Negro: cuánto cuestan los permisos y cómo obtenerlos

La actividad estará habilitada hasta octubre de 2027, con diferentes tarifas según la edad y residencia. Conocé los requisitos y cómo tramitar la autorización.

La temporada de pesca deportiva 2026/2027 ya está en marcha y ofrece nuevas oportunidades para disfrutar de los ambientes naturales de la provincia. La actividad cuenta con diferentes modalidades, tarifas y requisitos obligatorios para los pescadores .

La apertura de una nueva temporada genera expectativas entre los aficionados que cada año recorren ríos, lagos y embalses para practicar esta actividad. El período habilitado se extenderá hasta el 31 de octubre de 2027, aunque las fechas específicas dependerán de cada ambiente.

En Río Negro , la pesca deportiva continental representa una de las propuestas recreativas y turísticas vinculadas con el contacto con la naturaleza. La actividad convoca tanto a residentes como a visitantes que llegan desde diferentes puntos del país y del extranjero.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, mediante la Dirección de Acuicultura y Pesca Continental, confirmó que durante esta temporada se fortalecerán las tareas de fiscalización. La incorporación de nuevos guardapescas permitirá ampliar los controles y verificar el cumplimiento de las reglamentaciones.

Cuánto cuesta el permiso de pesca deportiva 2026/2027

Uno de los principales requisitos para practicar la actividad es contar con el permiso de pesca obligatorio. Los valores establecidos para esta temporada presentan diferencias según la residencia, la edad y la duración de la autorización solicitada.

Para los pescadores argentinos o residentes en el país, mayores de 18 años, existen tres alternativas. El permiso diario cuesta $12.500, la autorización por diez días tiene un valor de $25.000 y el pase de temporada asciende a $50.000.

En el caso de los adolescentes de 13 a 17 años, el permiso correspondiente a toda la temporada cuesta $25.000. También se contemplan beneficios para determinados grupos, que pueden acceder a la autorización sin abonar ninguna tarifa.

Los menores de hasta 12 años, mayores de 65 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad cuentan con permisos gratuitos. Estas categorías forman parte del esquema establecido para facilitar el acceso a la actividad recreativa.

Para los pescadores extranjeros no residentes, los valores son superiores. El permiso diario cuesta $50.000, mientras que la autorización por diez días asciende a $140.000 y el pase para toda la temporada alcanza los $280.000.

Además, existe una categoría especial destinada a extranjeros provenientes de países limítrofes, que permite obtener una autorización por diez días a un costo de $50.000, según el cuadro tarifario correspondiente a la temporada 2026/2027.

Cómo tramitar el permiso de pesca por internet

El procedimiento para obtener la autorización es completamente digital. Los interesados deben ingresar a www.permisosdepesca.com.ar, completar sus datos personales y seleccionar la categoría correspondiente según su edad, residencia y período durante el cual realizarán la actividad.

Una vez finalizado el trámite, el permiso de pesca se envía por correo electrónico. Los pescadores deberán presentar esa autorización junto con su documento de identidad cuando sean requeridos por los agentes encargados de realizar los controles.

La habilitación tiene validez en Río Negro, Neuquén, Chubut y Parques Nacionales. Sin embargo, cada jurisdicción establece disposiciones particulares sobre los ambientes habilitados, las modalidades permitidas y las condiciones para extraer ejemplares.

Entre las especies contempladas se encuentran truchas, pejerreyes, percas y carpas. Antes de comenzar la jornada, resulta fundamental consultar el reglamento oficial de pesca deportiva, donde se detallan las restricciones y las cantidades permitidas.

Más controles y tareas de conservación en los ríos

El Gobierno provincial también impulsa medidas destinadas a preservar los recursos pesqueros. La incorporación de nuevos guardapescas busca fortalecer la presencia de agentes en diferentes ambientes y promover el cumplimiento de las normas vigentes.

En paralelo, la Provincia cuenta con una nueva oficina de Acuicultura y Pesca Continental en Bariloche, ubicada en Misiones 240, en el sector del río Ñireco, donde se desarrollan actividades vinculadas con la reproducción de peces.

Desde ese espacio se realizan tareas de captura y reproducción destinadas al repoblamiento de ambientes acuáticos. Los trabajos incluyen la siembra y el seguimiento de especies en distintos sectores del territorio provincial, desde la cordillera hasta el Valle.

Estas acciones se desarrollan junto con universidades e instituciones científicas, que aportan herramientas para estudiar las poblaciones de peces. El objetivo es contribuir a la conservación de los recursos naturales y favorecer la continuidad de la actividad.