Pescadores pescados: Una pareja tiraba la caña fuera de temporada, un vecino los encaró y es viral.

Un video grabado en una de las costas del lago Moreno se viralizó en redes sociales y volvió a poner sobre la mesa un problema viejo del Parque Nacional Nahuel Huapi: la pesca furtiva fuera de temporada y la dificultad de los vecinos para denunciarla cuando la ven.

El video es realizado por un hombre que graba mientras - a la distancia- cuenta que no logró obtener respuesta de autoridades.

Después se acerca y les pregunta a los dos si tienen permiso para pescar ahí. La pareja niega estar pescando y admite no tener carnet. Cuando el joven muestra la línea tirada en el agua, con carnada y el nudo hecho, y una caña apoyada entre las piedras, la respuesta fue que '' no era de ellos y que encontraron los elementos ahí". El video cierra con él llevándose el elemento de pesca y rompiéndolo.

Más allá del tono del registro y de una reacción que lo expone a un conflicto físico, la escena marca el punto ciego con precisión: hay normativa, hay guardaparques y hay control, pero no siempre hay alguien del otro lado cuando un vecino quiere avisar.

Qué dice la normativa vigente

La norma que rige la actividad es el Reglamento General de Pesca Deportiva Continental Patagónico, y no es una guía de recomendaciones: sus autoridades de aplicación son las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut junto con la Administración de Parques Nacionales, y cuando se verifican infracciones o contravenciones se labran actas y se aplican las sanciones vigentes en cada jurisdicción, como multas y decomisos. Solicita Asesoría Legal

Lo primero que exige es el permiso. Es personal e intransferible, tiene que estar completo en todos sus campos, y el pescador está obligado a portarlo y exhibirlo cada vez que se lo requiera la autoridad de contralor, además de acreditar su identidad con un documento idóneo.

Para la temporada 2026-2027, los residentes en el país pueden abonar un permiso diario, por diez día o temporaada completa. Hay valores diferenciales para jóvenes (13 a 17 años) y extranjeros. Los jubilados, pensionados, menores de 12 años y personas con discapacidad, se encuentran exceptuados.

Dentro del Parque la pesca se llama "deportiva" por una razón concreta: solo se admiten señuelos artificiales, como moscas y cucharas, y hay que comprar el permiso antes de salir. Las tres modalidades habilitadas son mosca, spinning y trolling. Una línea con carnada natural atada a un palo no entra en ninguna de las tres y queda fuera del reglamento todo el año, con temporada abierta o cerrada. A eso se sumaron este año nuevas medidas ambientales: anzuelos sin rebaba obligatorios, restricciones para motores de dos tiempos y la prohibición del calzado con suela de fieltro para frenar la propagación de especies invasoras.

En el lago Nahuel Huapi la pesca está permitida desde el 1° de noviembre hasta el 1° de mayo, y en la ventana que va del 2 al 31 de mayo y durante octubre el límite baja a un solo salmónido menor a 40 centímetros y queda prohibido pescar en las bocas de ríos y arroyos en un radio menor a 200 metros. Septiembre, entonces, está directamente vedado.

En el lago Moreno, en cambio, se puede pescar todo el año, pero siempre con devolución obligatoria de todas las capturas. Y hay un caso puntual en la misma zona que conviene tener presente: en el arroyo Angostura está prohibida la pesca en toda su longitud y hasta 100 metros sobre las márgenes de los lagos Nahuel Huapi y Moreno.

La veda no es un trámite administrativo. En este sentido se recuerda que hay coincidencia con el período reproductivo de las truchas ya que los ejemplares grandes se concentran justamente en canales, angosturas y desembocaduras. Por defecto, son los lugares donde es más fácil sacarlas y donde más daño hace hacerlo, porque cada pieza que se llevan es un reproductor menos.

Lo que conviene saber

El incumplimiento constituye una infracción administrativa que puede derivar en apercibimiento o multa, graduada según la gravedad del hecho y los antecedentes del infractor. En todos los casos se decomisan los peces, y se secuestran los elementos de pesca utilizados hasta que se pague la multa. En los casos más graves, el equipo puede decomisarse de manera definitiva como sanción adicional, y Parques Nacionales puede además formular un cargo por daño ecológico.