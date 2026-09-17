Denuncian bloqueos de comentarios y censura en las redes oficiales de la Municipalidad

"Atenta contra la libertad de expresión", disparó una concejal de Juntos Somos Río Negro. A quién pidió convocar a la próxima sesión para que de explicaciones.

La concejal de Juntos Somos Río Negro (JSRN) , María Sanseverino , manifestó públicamente su profunda preocupación tras recibir múltiples reclamos de vecinos que denuncian la eliminación de comentarios y el bloqueo de usuarios en la página oficial de la Municipalidad de Ingeniero Huergo.

Las quejas vecinales se centran en la supuesta supresión de opiniones relacionadas directamente con el funcionamiento del Concejo Deliberante y del Ejecutivo Municipal .

Según esa versión, diversos ciudadanos no solo sufrieron el borrado de sus aportes, sino que también fueron bloqueados de manera permanente, lo que "vulnera el acceso a la información y restringe el debate democrático en las plataformas institucionales".

Ante esta situación, Sanseverino criticó con firmeza el accionar de las autoridades a cargo de las plataformas oficiales. La edil remarcó que estas prácticas atentan contra la transparencia y la libre participación ciudadana, recordando la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo. "Somos un país con libertad de expresión y debemos respetar la postura de los ciudadanos, aunque muchas veces no sea de nuestro agrado", enfatizó en declaraciones que difundió el medio local Ultimo Momento Noticias.

Convocatoria al área de Prensa en la próxima sesión

Como respuesta institucional a los planteos recibidos, la concejal adelantó que llevará el tema al ámbito legislativo local durante la próxima sesión del Concejo Deliberante. En dicho encuentro, solicitará el apoyo de sus pares para citar de manera oficial al responsable del área de Prensa del Ejecutivo Municipal y a los encargados del área de comunicación del propio Concejo.

El objetivo principal de la citación será exigir explicaciones técnicas y políticas sobre los criterios aplicados para la eliminación de mensajes y la restricción de usuarios. La propuesta quedará ahora sujeta a la aprobación del cuerpo deliberativo y a los descargos que posteriormente puedan ofrecer las autoridades de Ingeniero Huergo señaladas.

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