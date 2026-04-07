La Muni ofrece una oportunidad clave: cómo prepararte para una entrevista y conseguir trabajo

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Habrá una charla gratuita para mejorar tu desempeño en entrevistas laborales y aumentar tus chances de conseguir empleo.

El encuentro se llevará a cabo el martes 14 de abril durante la tarde.

En un contexto donde cada oportunidad laboral cuenta, en Cipolletti se realizará una charla abierta que apunta directo a una de las claves más importantes: cómo presentarse en una entrevista de trabajo .

La propuesta será el martes 14 de abril , de 18 a 20, en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel (Toschi y Tres Arroyos), y está dirigida a toda la comunidad .

El encuentro estará a cargo del Master Coach en negocios y PNL, Daniel Rivera , y tendrá un enfoque práctico, dinámico y orientado a resultados.

Entre los principales ejes, se trabajará sobre:

La primera impresión: cómo influye incluso antes de hablar

Errores comunes: conductas que dejan afuera a muchos postulantes

Lenguaje corporal: lo que el cuerpo comunica sin decir palabras

Presentación personal: detalles clave como vestimenta, postura e higiene

Cómo responder las preguntas que todos temen

Uno de los puntos fuertes será el entrenamiento en preguntas reales de entrevistas, como:

¿Por qué dejaste tu trabajo anterior?

¿Por qué deberíamos contratarte?

¿Tenés alguna pregunta?

Además, se abordará qué buscan hoy los empleadores: no solo experiencia, sino también actitud, comunicación y compromiso.

Herramientas para ganar seguridad

La charla también incluirá técnicas de Programación Neurolingüística (PNL) para:

Manejar los nervios

Mejorar la comunicación

Proyectar confianza

El objetivo es claro: no solo informar, sino transformar la forma en que las personas se presentan y potenciar sus oportunidades reales de conseguir empleo.

Cómo inscribirse

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de un formulario online. Se puede acceder clickeando acá.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 299-5789466, escribir a [email protected] o ingresar a la web oficial del Municipio.

Una oportunidad concreta para quienes buscan trabajo o quieren mejorar sus herramientas en un momento clave.