La Muni ofrece una oportunidad clave: cómo prepararte para una entrevista y conseguir trabajo
Habrá una charla gratuita para mejorar tu desempeño en entrevistas laborales y aumentar tus chances de conseguir empleo.
En un contexto donde cada oportunidad laboral cuenta, en Cipolletti se realizará una charla abierta que apunta directo a una de las claves más importantes: cómo presentarse en una entrevista de trabajo.
La propuesta será el martes 14 de abril, de 18 a 20, en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel (Toschi y Tres Arroyos), y está dirigida a toda la comunidad.
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Qué vas a aprender: por qué puede marcar la diferencia
El encuentro estará a cargo del Master Coach en negocios y PNL, Daniel Rivera, y tendrá un enfoque práctico, dinámico y orientado a resultados.
Entre los principales ejes, se trabajará sobre:
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La primera impresión: cómo influye incluso antes de hablar
Errores comunes: conductas que dejan afuera a muchos postulantes
Lenguaje corporal: lo que el cuerpo comunica sin decir palabras
Presentación personal: detalles clave como vestimenta, postura e higiene
Cómo responder las preguntas que todos temen
Uno de los puntos fuertes será el entrenamiento en preguntas reales de entrevistas, como:
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¿Por qué dejaste tu trabajo anterior?
¿Por qué deberíamos contratarte?
¿Tenés alguna pregunta?
Además, se abordará qué buscan hoy los empleadores: no solo experiencia, sino también actitud, comunicación y compromiso.
Herramientas para ganar seguridad
La charla también incluirá técnicas de Programación Neurolingüística (PNL) para:
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Manejar los nervios
Mejorar la comunicación
Proyectar confianza
El objetivo es claro: no solo informar, sino transformar la forma en que las personas se presentan y potenciar sus oportunidades reales de conseguir empleo.
Cómo inscribirse
La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de un formulario online. Se puede acceder clickeando acá.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al 299-5789466, escribir a [email protected] o ingresar a la web oficial del Municipio.
Una oportunidad concreta para quienes buscan trabajo o quieren mejorar sus herramientas en un momento clave.
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