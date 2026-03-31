Nueva oportunidad en Cipolletti: capacitación rápida para conseguir trabajo en hotelería

Abren inscripciones a cursos gratuitos con salida laboral en hotelería. Son cupos limitados y modalidad virtual. Cómo anotarse y quiénes pueden participar.

La dirección de Capacitación y Empleo de Cipolletti, lanzó la convocatoria a dos nuevos cursos de hotelería.

La ciudad de Cipolletti suma una nueva alternativa de formación con rápida salida laboral en un sector que, pese a los vaivenes económicos, mantiene una demanda constante de personal capacitado. La dirección de Capacitación y Empleo municipal confirmó la apertura de inscripciones para dos cursos orientados al rubro hotelero: mucama de hotel y recepcionista , dos perfiles clave dentro de la industria turística.

La convocatoria comenzará el lunes 6 de abril y se realizará de manera online, en una modalidad que busca ampliar el acceso a quienes buscan capacitarse sin necesidad de asistir de forma presencial. Ambos cursos estarán a cargo de Julieta Leskovar , licenciada en Hotelería y Turismo, guía universitaria y docente, lo que aporta un perfil profesional integral a la propuesta formativa.

Desde el área municipal informaron que los cupos serán limitados : cada curso contará con un máximo de 45 participantes. La propuesta está dirigida a personas de entre 18 y 45 años , un rango etario que apunta especialmente a quienes buscan insertarse por primera vez en el mercado laboral o reconvertir su perfil profesional.

Para poder participar, los interesados deberán contar con un dispositivo con acceso a internet (ya sea computadora, tablet o celular), además de material de estudio que podrá ser impreso o digital, y elementos básicos como cuaderno y lapicera. La inscripción se realizará a través de links específicos para cada curso, que estarán disponibles desde el inicio de la convocatoria.

E.C.P HOTELES (2) Las propuestas están orientadas para el área de recepción y mucamas. Estefania Petrella

Además, se habilitaron canales de contacto para consultas: una línea telefónica (299-5789466) y el correo electrónico [email protected].

Formación orientada a la práctica

Uno de los puntos centrales de esta propuesta es su enfoque práctico. En el caso del curso de mucama de hotel, la capacitación está diseñada para brindar herramientas concretas vinculadas a la limpieza, el orden y la presentación de habitaciones, aspectos fundamentales en cualquier establecimiento turístico.

Los contenidos incluyen desde el armado correcto de camas hasta técnicas de doblado de toallas (incluyendo figuras decorativas como cisnes), además del análisis de procedimientos de higiene y mantenimiento. Para facilitar el aprendizaje, se utilizarán recursos audiovisuales que permitirán observar paso a paso cada tarea, con el objetivo de garantizar una correcta aplicación en contextos reales.

También se hará hincapié en la importancia del rol dentro del departamento de Ama de Llaves, así como en el desarrollo de habilidades de comunicación y atención al cliente, dos aspectos cada vez más valorados en el sector.

La inscripción a este curso puede realizarse completando el siguiente link: Mucama de Hotel

capacitacion virtual.jpg Con cupos gratuitos y limitados, se brindarán las capacitaciones de forma virtual sincrónica.

El rol clave de la recepción

Por otro lado, el curso de recepcionista de hotel apunta a uno de los puestos más visibles dentro de la actividad: el primer contacto con el huésped. Desde la organización destacaron que este rol requiere no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades interpersonales que garanticen una experiencia de calidad.

Durante la cursada se abordarán los procedimientos de check-in y check-out, la gestión de reservas, la atención de consultas y reclamos, y la comunicación tanto presencial como telefónica y digital. A través de simulaciones, juegos de roles y análisis de casos, los participantes podrán enfrentarse a situaciones reales del trabajo cotidiano.

El objetivo es que quienes completen la capacitación puedan comprender el funcionamiento integral de un hotel, anticiparse a las necesidades de los huéspedes y desenvolverse con solvencia en el área de recepción.

La inscripción a este curso puede realizarse completando el siguiente link: recepcionista de hotel

E.C.P HOTELES (7) Las inscripciones inician el lunes 6 de abril. Estefania Petrella

Modalidad virtual y acceso ampliado

Ambos cursos se dictarán bajo modalidad virtual sincrónica, es decir, con clases en tiempo real. Esta dinámica permite la interacción directa con la docente y el intercambio entre los participantes, al tiempo que optimiza los tiempos de cursada.

La propuesta combina instancias teóricas y prácticas, con ejercicios guiados y acompañamiento permanente, lo que busca garantizar un aprendizaje efectivo y aplicable al mundo laboral.

La apertura de estos cursos no solo apunta a mejorar la empleabilidad de los vecinos, sino también a fortalecer la calidad del servicio en un rubro donde la profesionalización marca la diferencia.