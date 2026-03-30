La escuela de oficios que desborda de alumnos y necesita más profesores

La demanda de cursos en oficios con salida laboral es cada vez mayor. Las autoridades lamentan que el edificio está vacío gran parte del día y pide más profes.

En la escuela de oficios se anotan más de 2000 alumnos, pero solo hay 350 cupos.

Una escuela de oficios con más de 50 años de actividad desborda de alumnos y necesita más profesores . El objetivo es abrir más cursos para responder a la creciente demanda de las capacitaciones.

Los aspirantes a ingresar al Colegio de ex alumnos Don Bosco llegan desde distintos puntos del Alto Valle . Desde hace años, la escuela ubicada en Roca debe realizar sorteos para definir quiénes accederán al curso para aprender un oficio con salida laboral.

En el colegio hay capacitaciones en carpintería, mecánica, tapicería, auxiliar contable, peluquería, corte y confección, plomería y gas, electricidad del automotor, electricidad domiciliaria e industrial y soldadura.

Carlos Jalil, presidente de la comisión directiva señaló que para iniciar las capacitaciones en 2026 hubo 2.140 inscriptos, unos 500 más que el año pasado. Sin embargo, del total de anotados, solo 350 pudieron quedar seleccionados porque el cupo es muy limitado.

"El modo de inscripción es virtual y después van a sorteo. Es la única forma para poder ser equitativo en el ingreso", explicó a AN Roca.

colegio don bosco roca (1) En la escuela de oficios se anotan más de 2000 alumnos, pero solo hay 350 cupos.

Actualmente, en el colegio de ex alumnos se dictan 16 talleres. Además hay una primaria de adultos donde los vecinos pueden completar sus estudios. El único requisito para la inscripción este tener este nivel de educación finalizado.

Jalil señaló que han elevado proyectos de extensión de los cursos, pero “hasta ahora nunca hemos tenido respuesta. Necesitamos un refuerzo para poder cumplir, o por lo menos acercarnos, a la demanda. Por lo menos en los talleres que más demanda tienen, que es plomería, soldadura y electricidad, es donde necesitamos un refuerzo" de docentes para recibir más alumnos, solicitó.

El referente señaló que "la infraestructura está. Lo único que falta es la designación de docentes para dictar clases. Durante todo el día queda toda la escuela vacía. Hay aulas que no se aprovechan, explicó.

La historia del colegio de oficios

"La escuela del Centro de Ex alumnos de Don Bosco tiene 56 años", contó Jalil. La institución fue creada por el padre Smith en 1969 y funcionó primero en el centro Ceferino Namuncurá en las calles Santa Cruz y San Luis, lo que hoy es la iglesia.

"Como comenzó a crecer la demanda, solicitó una donación del terreno al Municipio de Roca y construyó más aulas en Kennedy 850”, donde funciona actualmente, detalló el referente de la institución.

La escuela se destaca por su gestión social porque se trabaja con la comunidad. "Como los talleres hacen prácticas, hay vecinos que solicitan la mano de obra para la instalación de cloacas o agua. A las familias no se les cobra nada", señaló Jalil.

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Cursos de oficios en Cipolletti

Los cursos de oficios atraen a miles de jóvenes que buscan formarse para acceder al mercado laboral, o trabajar en forma particular. La dirección de Capacitación y Empleo de Cipolletti informó que durante el 2025 más de 2000 personas participaron de charlas, capacitaciones, y cursos de formación.

Durante 2025 hubo cursos de cocina sin TACC, mozo, panadería, pastelería, marroquinería, costura, barbería y electricidad domiciliaria. En la mayoría de los casos, hubo más de una capacitación durante el año.

El organismo municipal cuenta con una amplia base de datos compuesta por más de 1000 curriculums vitae, con diferentes perfiles laborales tanto profesionales como de oficios, para ofrecer a las empresas y comercios locales que se encuentren en la búsqueda de personal calificado.