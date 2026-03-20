Empleo: El Municipio busca conectar a las pymes con 1000 vecinos que buscan trabajo

La dirección de Capacitación y Empleo de Cipolletti recibe el CV de personas que estén buscando trabajo. Las pymes también pueden solicitar capacitaciones para formar mano de obra.

El Municipio ofrece un curso de ayudante en panadería, entre otros talleres con salida laboral.

La dirección de Capacitación y Empleo de Cipolletti cuenta con una amplia base de datos compuesta por más de 1000 Curriculums Vitae , con diferentes perfiles laborales tanto profesionales como de oficios , para "ofrecer a las empresas y comercios locales" que se encuentren en la búsqueda de personal calificado.

En los últimos años, el Municipio comenzó a trabajar para funcionar como nexo entre empresas locales y los habitantes de Cipolletti que buscan trabajo . De hecho, hay cursos de oficios que se realizaron con salida labora casi asegurada, ya que fueron capacitaciones realizadas a pedido de empresas locales que no encontraban personal calificado.

“No buscamos algo específico, pero aquellas capacitaciones que tengan una relación directa con el mercado laboral nos interesan mucho ”, aseguraron desde la oficina de Empleo al detallar como se seleccionarían las capacitaciones del 2025.

Los egresados de esos cursos y otros vecinos, que participaron de cursos sobre confección de CV, forman parte de una base de datos que el Municipio tiene disponible para las empresas locales -con consentimiento de los vecinos-.

cipolletti empleo La dirección de Empleo informó que tiene más de 1000 CV de cipoleños que buscan empleo.

A través de la dirección municipal se destacó que ya se realizaron diferentes experiencias al respecto obteniendo excelentes resultados con incorporación de trabajadores a La Anónima, Vivero Amarilis, Frigorífico Prospiti, Masser, Trio Distribuidora, Smith, Alma Equina, Rakiduamn, Margus, Aberturas de Aluminio, Gama Consultoría, Panadería Newen, Cepa Consultora, Café Nunou y Ludman.

Cómo sumarse a la base de datos para encontrar empleo

Desde el Municipio se invita a los interesados comunicarse con la Oficina de Empleo al teléfono al 299-6832546 o por mail a: [email protected] para sumarse a la base de datos.

También se puede consultar personalmente de lunes a viernes de 8 a 13 en el 8° piso de la Municipalidad, de calle Yrigoyen 379, o coordinar una visita al comercio o empresa para brindar información personalmente.

Desde el Ejecutivo cipoleño confirmaron que continuarán desarrollando capacitaciones a pedido de las empresas y pymes cipoleñas. Segú se informó, recientemente se inició un nuevo curso de “ayudante panadero” en conjunto con la conocida panadería “Mana”. La capacitación busca brindar los lineamientos básicos y herramientas para el desempeño del puesto “ayudante de panadería” para personas que buscan empleo y no tienen experiencia en el rubro.

La dirección de Capacitación y Empleo, "brinda una política de acompañamiento a la ciudadanía para lograr acceso al trabajo, a través de brindar más y mejores herramientas por medio del conocimiento y la capacitación en diversas disciplinas. Las capacitaciones se brindan con el propósito de fortalecer las capacidades productivas y de autogestión de las personas para un mejor posicionamiento en el mercado laboral", se expresó desde el Municipio.