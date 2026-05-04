El Municipio ofrece un taller gratuito de CV exprés para potenciar la búsqueda de empleo

La dirección de Empleo del Municipio comenzará a brindar los talleres para la búsqueda del primer empleo en distintos barrios. El primer taller será en Isla Jordán.

La Municipalidad de Cipolletti continúa fortaleciendo las políticas de empleabilidad en los barrios con una nueva propuesta práctica y accesible. A través de la dirección de Capacitación y Empleo , se anunció la realización del curso de “CV Exprés” , una iniciativa diseñada para que los vecinos y vecinas de la zona puedan mejorar sus herramientas de presentación ante el mercado de trabajo actual.

El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 8 de mayo a las 14:30 en las instalaciones del salón comunitario de la Isla Jordán .

Esta capacitación se destaca por ser una actividad libre y gratuita que surge de un trabajo articulado entre el municipio, estudiantes avanzados de la Carrera de Psicología de la Universidad Nacional del Comahue y la Asociación Civil Grupo de Ayuda Juventud Unida (GAJU) .

La jornada comenzará puntualmente con la inscripción de los asistentes en el lugar, para luego dar inicio al taller que tendrá una duración estimada de dos horas de formación intensiva.

El principal atractivo de esta propuesta es su enfoque práctico, ya que bajo la modalidad de taller, las personas que concurran tendrán la posibilidad de llevarse su curriculum vitae armado y listo para entregar. Este espacio forma parte del programa municipal denominado “Construyendo mi Camino Laboral”, el cual tiene como meta central promover la inserción laboral de personas desempleadas o de aquellas que buscan un salto de calidad en su perfil profesional mediante el acompañamiento y la capacitación con un enfoque territorial e inclusivo.

municipio cipolletti

Durante el taller, los capacitadores brindarán orientación personalizada para que cada participante pueda identificar sus habilidades, intereses y perfiles ocupacionales.

Asimismo, se abordará el concepto del "trabajo de buscar trabajo", explorando los diversos canales formales e informales de empleo, que incluyen desde las redes sociales y portales digitales hasta los medios tradicionales.

La formación no solo se queda en el papel, sino que también profundiza en la instancia de la entrevista laboral, brindando consejos clave sobre cómo afrontar la interacción con el reclutador y cómo destacar la trayectoria académica y los logros personales.

Para quienes deseen obtener más información o realizar consultas previas sobre esta jornada de capacitación en Isla Jordán, la oficina de empleo ha puesto a disposición la línea telefónica 299-5789466. También es posible contactarse a través del correo electrónico oficial escribiendo a [email protected], asegurando así que todos los interesados puedan acceder a esta oportunidad de formación profesional gratuita.