Ruta Provincial 7: el ambicioso proyecto para unir el Alto Valle con Luis Beltrán

Desde Balsa Las Perlas, pasando por Isla Jordán hasta llegar al Valle Medio, la iniciativa presentada busca poner en valor una alternativa para descomprimir la Ruta Nacional 22.

Un proyecto legislativo apunta a que el Gobierno provincial pueda pavimentar la Ruta 7 entre Balsa Las Perlas y Luis Beltrán.

El crecimiento del tránsito vehicular entre las localidades del Alto Valle vuelve a poner en discusión la necesidad de generar nuevas alternativas de conectividad . Una iniciativa presentada en la Legislatura de Río Negro busca avanzar sobre una de ellas.

Se trata de la pavimentación integral de la Ruta Provincial 7 , un corredor ubicado sobre la margen sur del río Negro que actualmente presenta extensos sectores sin asfalto. El proyecto propone convertirla en una vía alternativa a la Ruta Nacional 22 .

La iniciativa fue impulsada por el legislador Luciano Delgado Sempé , quien planteó la creación de un programa provincial destinado a ejecutar la obra en cuatro etapas sucesivas.

El proyecto contempla intervenir un total de 243 kilómetros, desde Balsa Las Perlas hasta Luis Beltrán, atravesando distintos puntos estratégicos de la región. La intención es generar un corredor longitudinal que permita vincular el Alto Valle con el Valle Medio.

La primera etapa prevista comprende el tramo entre Balsa Las Perlas e Isla Jordán, con una extensión estimada de 20 kilómetros. Luego, la segunda etapa abarcaría los 49 kilómetros existentes entre Isla Jordán y Paso Córdoba.

El tercer tramo proyectado se extendería desde Paso Córdoba hasta Valle Azul, con una longitud aproximada de 73 kilómetros. Finalmente, la cuarta etapa uniría Valle Azul con Luis Beltrán, a través de otros 101 kilómetros.

La iniciativa está dividida en cuatro etapas y prevé una alternativa a la Ruta Nacional 22 por el Alto Valle hasta Valle Medio.

Una alternativa frente a la Ruta 22

Uno de los principales argumentos de la propuesta está relacionado con la concentración del tránsito regional sobre la Ruta Nacional 22. El corredor constituye actualmente uno de los principales ejes para desplazarse entre las ciudades del Alto Valle.

El crecimiento de la circulación, especialmente entre localidades próximas a Cipolletti, General Roca, Allen, Fernández Oro y otras ciudades, genera la necesidad de analizar nuevas vías que permitan distribuir parte del flujo vehicular.

En ese escenario, la Ruta Provincial 7 aparece como una alternativa sobre la margen sur del río Negro. Su pavimentación permitiría contar con un recorrido paralelo y reducir la dependencia de un único corredor vial.

Además, el proyecto plantea una particularidad para quienes se trasladan desde Balsa Las Perlas: la conexión podría realizarse hacia distintos puntos de Río Negro sin necesidad de atravesar previamente la ciudad de Neuquén.

La propuesta busca así mejorar la comunicación interna de la provincia y, al mismo tiempo, generar mejores condiciones para el traslado de personas, bienes y producción entre el Alto Valle y el Valle Medio.

La Ruta Provincial 7 actualmente no cuenta con pavimento y mantiene tramos irregulares para la circulación.

Cuánto costaría pavimentar la Ruta Provincial 7

La magnitud de la obra también se refleja en la estimación económica incluida en el proyecto. Según los cálculos preliminares, la pavimentación de los 243 kilómetros demandaría entre $243.000 millones y $364.500 millones de pesos.

El cálculo surge de considerar un costo paramétrico de entre $1.000 millones y $1.500 millones por cada kilómetro de pavimento. Se trata de una estimación inicial que podría modificarse durante las distintas etapas administrativas.

La iniciativa plantea que el financiamiento pueda provenir de diferentes fuentes. Entre ellas aparecen partidas de Rentas Generales de la provincia, regalías hidrocarburíferas, mineras y gasíferas, además de eventuales aportes del Estado nacional.

También se contempla la posibilidad de recurrir a organismos de crédito para obtener recursos destinados a una obra de infraestructura cuya ejecución demandaría varios años y una planificación financiera específica.

Legislador, Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) autor del proyecto. Estefania Petrella

Una nueva vía para la producción rionegrina

Además de su impacto sobre el tránsito cotidiano, los impulsores de la iniciativa destacan el potencial productivo que tendría la pavimentación de la Ruta Provincial 7.

El corredor podría facilitar el traslado de producción frutícola, ganadera, minera e hidrocarburífera, conectando distintas zonas de la provincia y ofreciendo una alternativa logística frente a los recorridos actualmente concentrados sobre la Ruta 22.

El proyecto sostiene que la falta de un corredor pavimentado continuo sobre la margen sur del río Negro mantiene condicionada la conectividad productiva del Alto Valle y el Valle Medio.

En ese sentido, la propuesta apunta a modificar esa situación mediante la construcción de una segunda vía longitudinal pavimentada. El objetivo planteado es ampliar las opciones de circulación y mejorar la integración territorial.

En los fundamentos se sostiene que la pavimentación integral permitiría que Río Negro cuente “por primera vez con dos grandes corredores longitudinales pavimentados entre el Alto Valle y el Valle Medio”.

La iniciativa todavía deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente antes de convertirse en una política concreta de infraestructura. Mientras tanto, el proyecto instala nuevamente el debate sobre cómo mejorar la conectividad regional ante el crecimiento del tránsito.