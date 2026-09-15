El Registro Civil, Propiedad Inmueble y Personas Jurídicas atenderán este miércoles en Allen. Conocé los horarios y qué gestiones se podrán realizar.

Una localidad del Alto Valle tendrá una jornada especial de trámites: qué se podrá gestionar gratis.

Allen tendrá este miércoles una jornada especial de atención de organismos provinciales que permitirá a vecinos, familias e instituciones resolver trámites y realizar consultas sin tener que trasladarse a otras ciudades .

La actividad se realizará el miércoles 16 y reunirá al Registro Civil , el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) y la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).

El Registro Civil será el primero en comenzar la atención. Su dispositivo móvil estará disponible de 10 a 16 en la Asociación Italiana Deportiva y Cultural.

Durante la jornada, los vecinos podrán realizar diferentes gestiones vinculadas a la documentación personal, entre ellas:

Trámites de DNI.

Renovaciones.

Cambios de domicilio.

Otras gestiones relacionadas con la documentación personal.

La propuesta busca acercar los servicios del Registro Civil a los vecinos y facilitar la resolución de trámites habituales.

También habrá asesoramiento sobre viviendas

A partir de las 16 y hasta las 19, será el turno de los equipos del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Inspección General de Personas Jurídicas.

Uno de los puntos destacados será el programa Casa Segura, que permite realizar de manera gratuita el trámite de Protección de la Vivienda.

La atención por este programa se llevará adelante desde las 16 en Velasco 204 y Sarmiento, donde las familias podrán recibir asesoramiento sobre esta herramienta destinada a brindar protección jurídica a la vivienda.

Personas Jurídicas también atenderá consultas

Durante el mismo horario, la Inspección General de Personas Jurídicas brindará asesoramiento a asociaciones civiles, fundaciones y sociedades comerciales.

Los equipos del organismo responderán consultas relacionadas con regularización, documentación y trámites digitales.

La jornada forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Gobierno y Trabajo para acercar los organismos provinciales a las distintas localidades y facilitar el acceso a las gestiones.