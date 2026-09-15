Un puma suelto en la región: el miedo, los memes y la sospecha de los vecinos

La reacción de los vecinos, en una recorrida de LM Cipolletti por los principales puntos de Fernández Oro. Repercusiones sobre un caso que da para todo.

Uno de los vecinos que opinó del caso del Puma, justo frente a donde apareció.

Es una ciudad que si bien no para de crecer conserva su alma de pueblo , Fernández Oro . Pasan cosas pero tampoco tantas, por lo que la sorpresiva e intimidante aparición de un puma acapara la atención por estas horas y "se presta para todo” del otro lado del puente 83...

Allí donde se volvieron monotemáticos los vecinos , ya que parece ser el único tema de conversación de la semana. De la preocupación y el temor de los que se lo toman en serio, a las divertidas bromas de los más incrédulos. Y la sospecha sobre dónde puede estar la fiera...

En el quiosco de La Pancha , en la sucursal del Correo Argentino o en el mismísimo Parque Central , frente a la planta de Lúpulo donde se produjo el increíble hallazgo estuvo LM Cipolletti para conocer la reacción de los vecinos y las repercusiones ante la inesperada visita.

La histórica comerciante, que aún hoy atiende cada mañana su negocio en pleno centro disiente incluso con su hijo Rulo, popular simpatizante del Trueno Verde -equipo de fútbol local-.

Más allá de las diferencias en un punto todos se ponen de acuerdo: “Nunca se escuchó ni se vio algo así en Oro”.

“Yo no creo que sea un puma. Hablan muchos los clientes acá, comentan y se ríen. Hay otros que se preocupan”, confiesa la legendaria Panchita sentada en una silla de plástico blanca, apoyada en la mesita, del otro lado del mostrador.

Le ceba un mate su descendiente, que opina distinto a ella en este tema. “No lo veo como mi mamá, yo creo que puede ser cierto, puede bajar un puma al pueblo. Pero más complicado está el muchacho que le mataron todos los animales. Una vez un hombre de campo me explicaba que puede bajar un puma en busca de comida", explicó poniéndose en la piel del chacarero que sufrió el brutal ataque.

Desempata entre madre e hijo un cliente que ingresa a comprar una golosina. “Es posible que ande el puma, hay que estar alerta y tener precaución. Soy de Roca y allá por Paso Córdoba hemos tenido varios casos”.

Frente al lugar de los hechos

El Parque Central o espacio verde como le llaman los lugareños está ubicado frente a la planta de lúpulo donde anduvo el puma sembrando el pánico.

Ello puso en alerta a los vecinos, aunque tampoco se percibe una psicosis generalizada ni paranoia en la zona. Sí, como admite el placero de la Municipalidad, Calino Soto “un poco de miedo, porque estoy expuesto acá”.

Lo dice con una sonrisa, desdramatizando la situación. Será porque “el comisario trajo tranquilidad a Fernández Oro y se supone que se fue para el lado de la costa, incluso estaban los guardafaunas atentos. La tranquilidad de que por acá ya no anda. Ayer sí estuvo y se hizo un gran operativo en la planta de lúpulo, yo llegué y no sabía lo que estaba pasando…”.

En la pista de atletismo nadie tiene pista, justamente, sobre el destino que tomó ¿el puma? “Era un perro, puma no, quédense tranquilo que puma acá no…”, desacreditó las versiones un simpático veterano que caminaba por el trazado con guantes y bastón.

Todas las voces, todas

“Se debe haber escapado de algún lugar, o bien debe haber cruzado el río. Si es hembra y tendría cachorros sí puede ser feroz, si no los perros mataron a los animales en la zona”, analizó otro hombre, Oscar, sentado en el banco de la plaza.

A metros de allí, un muchacho le bajó el tono a la cuestión: “Me enteré que eran unos perros que andaban atacando. Del puma también supe, vi las precauciones, pero tranquilo”.

Por su parte, Alfredo, encargado de la sede del Correo contó: “Lo vimos en las noticias, pero por acá tranqui. Sería de sorprenderse, de confirmarse la especie, porque los pumas cuando bajan es porque andan buscando comida... A la naturaleza la van destruyendo y pobre animal… Apareció cerca del Correo, así que tampoco nos confiamos -risas-. Nunca pasó antes”.

Por último, Rubén Giacosa, dueño de una de las chacras por donde habría pasado el felino, dejará pensando a más de uno con su reflexión: “Yo digo que puede ser. Hace muchos años, a un puma chico o cachorro lo traían a la casa y lo criaban. En Cipolletti, en Refrigeraciones Torres, entrabas y tenían un puma atado en el taller, no te dejaban acercarte. El Puma quería jugar. Puede ser que lo hayan traído de chico y el puma se escapó y que ahora ande buscando comida o libertad”, culminó mientras en una de las radios locales increíblemente sonaba de fondo la canción “ese es mi amigo el Puma...”.

Los memes

En distintos grupos y sitios locales circularon varios memes: