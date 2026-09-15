El escalofriante relato de un sereno donde apareció el Puma: "Más prevención ya que no se sabe por dónde anda"

"Un poco te asustas, pensamos qué...". El empleado repasó con LM Cipolletti el dramático momento y contó las medidas que adoptaron para garantizar la seguridad.

Por pocos minutos no le tocó a él ser el protagonista de semejante hallazgo , pues Federico cubre el turno mañana y la intimidante aparición del puma se produjo un rato antes del recambio de personal. Zafó del susto pero se mantiene alerta como todos en el predio y en la zona.

Uno de los serenos de la planta procesadora de Lúpulo en la ruta 65 de Fernández Oro -tienen horarios rotativos- accedió a revelar a LM Cipolletti detalles exclusivos de la inédita y dramática experiencia que vivió su compañero.

"Fue a hacer el recorrido como hacemos cada una hora, se dirigió hacia el sector de atrás y vio que algo bajó del árbol de repente. Pensó que era un gato pero claramente no, se trataba de algo más grande, imponente", comenzó su relato desde la garita de seguridad, en la fría mañana del martes.

Mientras observaba que todo estuviera bajo control en el sector, contó más pormenores de la visita inesperada que recibieron y que tanta preocupación genera en la vecina ciudad.

"Mi compañero vino para el lado de adelante del predio y el Puma lo hizo por detrás del quincho, hasta que se quedó acá a un costado. Ahí le sacó una foto y a los pocos minutos el puma se fue para atrás y se perdió por el fondo, por el sector de chacras", precisó.

Reconoció, según le confió el hombre con el que se reparte la tarea y cumple su misma función, que "cuando él vio que era un puma un poco se asustó, los gatos son normales por acá, andan seguido, pero esto ya era otra cosa".

Sobre el posterior despliegue sostuvo: "Vino la policía enseguida, después los de Fauna... Se armó una movida importante".

Las medidas internas

Un vehículo interno se le puso a la par e intercambiaron un par de palabras. Federico pareció captar las indicaciones y retomó la charla con este medio.

Todos prestan atención a que no haya ningún extraño en el amplio y extenso recinto... Donde se extremaron los recaudos a partir de la intromisión del felino.

"¿Qué medidas se tomaron? Más prevención, porque no se sabe muy bien por dónde anda. En la zona de los árboles, alumbrar un poco más seguido, andar con más precaución por esos lados. Para la gente que trabaja acá también, si ven algo se les pidió avisar", culminó Fede.

La recomendación a los vecinos

Desde el Municipio de la vecina localidad se recomienda que ante un eventual avistaje de un puma, se solicita mantener la calma, no acercarse, no perseguirlo ni intentar ahuyentarlo, y evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo tanto a las personas como al animal.

En caso de observar un ejemplar, procure mantenerse a una distancia segura y comuníquese inmediatamente con las autoridades a los siguientes números de contacto:

Fauna 2920612000 / 2946512974

/ Comisaría N°26 2994298391

Bienestar Animal 2994194167 .

La presencia de un puma no implica necesariamente una situación de peligro; se trata de un animal silvestre que debe ser respetado y al que se debe permitir continuar su desplazamiento sin ser molestado. El aviso temprano permitirá que las autoridades intervengan de manera adecuada y segura.