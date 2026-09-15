Las imágenes de la brutal matanza de animales tras la aparición de un puma en Fernández Oro

Trascendieron escenas impactantes del sangriento episodio que conmociona a la región. El Puma sigue suelto, aunque ambos hechos no estarían ligados.

La conmoción en Fernández Oro suma un nuevo capítulo tras conocerse imágenes impactantes del ataque que terminó con la vida de un numeroso grupo de animales en una chacra local, así como la actuación formal de las fuerzas de seguridad. La ciudad sigue con preocupación el caso del puma que apareció el lunes en zona urbana y continúa suelto, aunque según las pericias no estaría ligado a la matanza.

Un oficio oficial firmado por la Comisaría 26° de Fernández Oro -con fecha 14 de septiembre de 2026- deja constancia del pedido formal elevado al Jefe de la Brigada de Investigaciones de Cipolletti. En el escrito, bajo las actuaciones caratuladas "Cria. 26° S/INVESTIGACION DAÑOS" y con la intervención de la Fiscalía de turno a cargo del Dr. Gabriel Lamas (Prevención N° 370 "DG3-P"), la policía solicita la viabilidad de convocar de forma urgente al Veterinario Policial .

El objetivo de la pericia técnica fue analizar el escenario en la chacra de Santarelli , situada en la intersección de la Ruta Provincial N° 65 y la calle Pioneros, donde se constató el hallazgo de un total de trece caprinos muertos . Las pericias buscaron determinar con precisión científica si la severidad y la morfología de las heridas corresponden a caninos (jaurías), fauna silvestre o acción humana .

Fotografías impactantes y la hipótesis de los especialistas

Junto a la documentación judicial, se dieron a conocer crudas imágenes del examen forense preliminar. En las fotografías se aprecian desgarros profundos en los tejidos y zonas musculares de las piezas ganaderas, medidos minuciosamente con cinta métrica por el personal actuante para catalogar el patrón de mordeduras y desgastes.

En las primeras horas de la mañana del lunes, el pánico se apoderó de la zona cuando un sereno de la empresa Quilmes logró fotografiar a un puma suelto en la Ruta 65 frente al Parque Central. Por la cercanía (aproximadamente a un kilómetro de distancia), inicialmente se vinculó al felino silvestre con la matanza en el corral ubicado detrás del aserradero.

Sin embargo, las pericias preliminares llevadas a cabo por Zoonosis local junto a los médicos veterinarios Sergio Gómez y Rocío Ibáñez dieron un giro a la hipótesis principal: las lesiones observadas son en realidad compatibles con el ataque de una jauría de perros que azota el sector rural, desvinculando al puma de la matanza ganadera.

Operativo en marcha y recomendaciones a la población

Pese a que se descartó la autoría del felino en la muerte de los caprinos, el operativo de prevención continúa. Personal especializado de Fauna Silvestre de la Provincia de Río Negro junto al comisario Miguel Elifonso trabajan para disponer jaulas trampa y lograr la pronta captura del puma para reubicarlo de manera segura.

Desde el Municipio de Fernández Oro reiteran mantener la calma, no intentar acercarse ni acorralar al animal silvestre en caso de avistarlo y comunicarse de inmediato con las líneas habilitadas:

Fauna Silvestre: 2920-612000 / 2946-512974

Comisaría 26°: 299-4298391

Bienestar Animal: 299-4194167

Las fotos del horror