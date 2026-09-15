Se abren vacantes para profesiones en el Servicio Penitenciario Provincial

La convocatoria destinada a profesionales interesados en incorporarse a trabajar en establecimientos penitenciarios de la provincia.

Se abren vacantes para profesiones en el Sevicio Penitenciario Provincial.

Desde e l Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro , a través del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) se informó que abrió una nueva convocatoria destinada a profesionales interesados en incorporarse a trabajar en establecimientos penitenciarios de la provincia.

En esta oportunidad, se encuentran disponibles las siguientes vacantes:

La convocatoria está vigente desde este lunes 14 de septiembre y permanecerá activa hasta el 20 de septiembre de 2026.

Las personas interesadas podrán consultar la convocatoria, registrarse y realizar la inscripción a través del portal oficial de Convocatorias de la Provincia de Río Negro, donde se publican las vacantes del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Sobre el puesto vacante en Cipolletti

La Secretaría de la Función Pública convoca a registrarse a todos los postulantes que procedan del ámbito público y privado.

Formación mínima requerida: Universitario completo.

Formación pretendida: Licenciado en Trabajo Social especializado en ejecución de la pena, criminología y/o forense.

Experiencia: Mínimo de 2 años.

Conocimientos Indispensables: Los relativos al ejercicio de la profesión, fundamentalmente en diagnóstico, evaluación y seguimiento de personas privadas de libertad. Herramientas de office y manejo de herramientas informáticas.

Conocimientos convenientes: Conocimientos en ejecución de la pena, criminología y forense. Conocimientos de la Ley 24.660 y demás normas nacionales. Entender el Código Procesal penal de la provincia de Río Negro.

Competencias generales: Responsabilidad y perseverancia. Adaptabilidad. Ética.

Habilidades Requeridas: Disposición para la interdisciplinariedad. Capacidad de tolerar la presión laboral. Solidez en la comunicación verbal. Empatía con el sufrimiento del otro.

Los Agentes de Planta permanente y transitoria del Poder Ejecutivo, deben adjuntar al momento de la postulación, la autorización de la Máxima Autoridad del Organismo.

Roca: secuestraron marihuana durante un control en el sector de visitas

El procedimiento se registró el 8 de septiembre cuando la mujer se presentó como visitante de un interno alojado en el Pabellón 10. Durante el control de las prendas, una empleada penitenciaria advirtió un bulto extraño en el interior de la ropa interior de la mujer.

Ante esa situación, la agente le solicitó que exhibiera lo que llevaba. La mujer extrajo entonces un envoltorio dentro de una bolsa de nylon negra, que quedó bajo resguardo para continuar con las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, personal jerárquico se hizo presente en el sector y procedió a abrir el envoltorio. En su interior se encontró una sustancia vegetal de color verde.

El material fue sometido al correspondiente narcotest, que arrojó resultado positivo para marihuana. Además, se realizó el pesaje, que determinó una cantidad total de 60 gramos de estupefaciente.

A partir del hallazgo se dio intervención a la oficina correspondiente para avanzar con las actuaciones de rigor y dejar documentado el secuestro de la sustancia.

Como consecuencia del procedimiento, además, se dispuso que la mujer no pueda ingresar al establecimiento penitenciario durante 60 días corridos, debido a que, según consta en el acta, se trataba de una visitante reincidente.

El procedimiento forma parte de los controles que se realizan en los sectores de requisa, visitas y correspondencias de las unidades penitenciarias provinciales, con el objetivo de impedir el ingreso de sustancias prohibidas a los establecimientos.