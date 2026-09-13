Otro condenado por el asesinato del hijo del ex Juez de Paz de una localidad del Alto Valle rionegrino

Son dos hermanos los involucrados. Uno ya confesó su participación en el crimen y cumple una pena tras las rejas. El otro fue juzgado recientemente, aunque se declaró inocente.

Uno de los hermanos Aguayo detenido por el homicidio a balazos de Braian Ezequiel García, conocido como Alen Alfieri, ocurrido en una chacra de Villa Manzano.

Un segundo hombre fue condenado recientemente por el homicidio a balazos del hijo del ex Juez de Paz de Villa Manzano , ocurrido durante los primeros minutos de 23 de enero de 2024 en una chacra de Sargento Vidal, en el Alto Valle rionegrino.

Se trata de Leonardo Cherai Alejandro Aguayo, a quien le impusieron una pena de 11 años de prisión efectiva en un juicio realizado recientemente en los tribunales de Cipolletti.

El sujeto es hermano de Charles Charif Aguayo , el otro involucrado que confesó haber participado en el crimen y ya cumple un castigo de 10 años y 8 meses tras las rejas.

El ataque generó una enorme conmoción en la pequeña comunidad rodeada de chacras, dado que la víctima, identificada como Braian Ezequiel García, aunque también era conocido como Alen Alfieri, era hijo adoptivo del funcionario judicial.

Una trama delitiva como fondo

Pero además la investigación reveló la existencia de una trama delictiva detrás, y surgió como una de las hipótesis que uno de los agresores tenía relación de amistad con el asesinado, y que lo habría atacado en represalia por una moto que habían robado.

Encima en medio de la pesquisa quedó implicada en el caso una mujer policía de la Comisaría 44 de Villa Manzano, que era novia del Aguayo que apresaron en primer lugar.

El juicio se llevó a cabo en mayo último y cinco audiencias realizadas en mayo último en la sede de tribunales de Cipolletti. El debate estuvo a cargo del tribunal compuesto por los jueces Florencia Caruso Martín, Amorina Sánchez Merlo y Marcelo Gómez, con la intervención del fiscal Gustavo Herrera, el abogado querellante Omar Urra en representación de la madre de la víctima, y los defensores Oficiales Miguel Salomón y Máximo Ballve Bengolea.

Cuatro balazos en medio de la oscuridad

Alen Alfieri murió de cuatro balazos ejecutados por dos armas calibre 9 milímetros. Tres le atravesaron las piernas y el restante el tórax, por la espalda.

La pesquisa determinó que lo acribillaron cuando llegó a la chacra en una moto junto a su pareja, cuyo testimonio fue clave para sostener la acusación expuesta por la Fiscalía.

Los atacantes se habían escondido entre unos arbustos, en medio de la oscuridad, desde donde abrieron fuego. La chica resultó ilesa de milagro y fue testigo de todo lo sucedido. Dijo que intentó pedir ayuda con su teléfono, pero que se lo arrebataron. Declaró que eran dos los agresores y reconoció a uno de ellos. A los pocos días fue detenido Leonardo Aguayo cuando transitaba por la vía pública de Villa Manzano.

El otro Aguayo, Charles, fue apresado en abril de 2024 por policías de Cinco Saltos. En el mismo operativo también allanaron la Comisaría 44 y secuestraron la pistola reglamentaria de la policía, identificada como KSM, vinculada sentimentalmente con el detenido. Mientras que en la casa de la mujer encontraron un cargador que sería de otra arma del acusado. El hombre finalmente hizo un acuerdo de juicio abreviado y cumple los 10 años y 8 meses de cárcel.

La denuncia por abuso sexual la presentó una policía que presta servicios en Villa Manzano. Acusó a un compañero de mayor jerarquía, quien quedó imputado. Archivo

Leonardo fue imputado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor; robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo, en concurso real y en concurso ideal con portación ilegal de arma de fuego de guerra.

La acusación presentó como prueba central el testimonio de la pareja de la víctima, que aseveró haber reconocido a uno de los atacantes por la fisonomía y por la voz, ya que tenía relación con su novio y habían coincidido en encuentro entre amigos.

La versión de la única testigo en el centro de la escena

La defensa de Aguayo pidió la absolución y adujo que no había pruebas para considerarlo culpable y sostuvo que no había estado en el lugar del hecho al momento en que sucedió. También puso en duda la veracidad de la versión dada por la mujer.

Sin embargo, el tribunal consideró creíble su testimonio y lo situó como prueba central para declararlo culpable. La defensa y el acusado hicieron reserva de recurrir la responsabilidad penal dictada en la sentencia.

En el juicio de cesura la Fiscalía, Querella y Defensa comunicaron que habían alcanzado un acuerdo para imponerle 11 años de prisión efectiva al acusado, más la inhabilitación para la tenencia y portación de todo tipo de arma de fuego, y las costas del proceso.

En el fallo dictado por unanimidad, añadió que una vez que adquiera firmeza, el detenido deberá quedar a disposición del Servicio Penitenciario provincial para que comience a cumplir la sentencia. En principio se deberá resolver la apelación que anunció la defensa.