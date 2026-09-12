Dolor en Cipolletti: quién era el hombre que murió atropellado en calle Perón

Profundo dolor en Cipolletti tras confirmarse la identidad del peatón atropellado. La comunidad despide a un trabajador muy conocido.

El trágico accidente ocurrido este sábado por el mediodía en la intersección de calle Perón y Teniente Ibáñez conmocionó a la ciudad de Cipolletti . La víctima era una persona cuyo rostro resultaba cotidiano para cientos de automovilistas que lo veían a diario en las calles de Cipolletti.

La persona víctima fatal del accidente fue Orlando Rivero , de 55 años , según confirmaron familiares a LM Cipolletti. Orlando era un vecino que se desempeñaba habitualmente como limpiavidrios en diversos puntos de la localidad, ganándose el sustento diario con la atención a los vehículos que frenaban en los semáforos.

Sus puntos habituales de trabajo eran las esquinas de la calle Naciones Unidas , especialmente en la intersección con González Larrosa . Con el paso de los años, su presencia lo convirtió en un vecino conocido y muy querido por los conductores y residentes del sector.

Orlando Rivero falleció por las heridas que sufrió al ser atropellado por un camión en la Circunvalación de Cipolletti.

El dolor en redes sociales y la palabra de su familia

Tras confirmarse su deceso, las redes sociales se llenaron de múltiples mensajes de despedida y muestras de afecto dirigidas a su memoria.

En medio del dolor, unafamiliar de la víctima dedicó un emotivo mensaje para despedirlo y pedir respeto a la comunidad:

"El estaba trabajando. Fue un accidente. Lo van a velar en Villa Manzano, de dónde el era. Acá se vino a vivir con mí mamá hace muchos años cuando falleció mí abuela, o sea su madre quien era la q lo cuidaba por su discapacidad. Pedimos que no hablen sin saber por favor. Descansa en paz y gracias por todo tío Orlando..."

La mecánica del accidente y la causa judicial

El hecho se registró cuando un camión mosquito que transportaba dos vehículos pesados (tractores) desde la provincia de Mendoza transitaba por el sector. Según testimonios presenciales, Orlando se encontraba limpiando el cristal de una camioneta y habría colocado un pie sobre la rueda del vehículo. En ese instante, el camión pasó por el lugar y lo impactó con las ruedas traseras.

El conductor del transporte no se habría percatado del impacto en un principio y fue advertido por otros automovilistas. Finalmente, detuvo su marcha en Circunvalación y Puerto Rico. Por los dichos de testigos, se presume que Orlando fue golpeado por uno de los laterales del camión. Testigos mencionaron que estaba limpiando el parabrisas de una camioneta, posiblemente, parado sobre la rueda. Luego, del impacto, habría quedado bajo las ruedas del camión.

Orlando fue asistido en el lugar por personal del Siarme y trasladado de urgencia en código rojo al Hospital Pedro Moguillansky con una grave lesión en una de sus piernas. A pesar de la atención médica recibida, fuentes oficiales confirmaron su fallecimiento alrededor de las 14:30.

Personal de Criminalística realizó peritajes en el lateral derecho del camión, mientras que la calle Perón permaneció cerrada al tránsito hasta las 16:15. La investigación continúa a cargo de la Regional Quinta de la Policía para determinar la mecánica exacta del hecho, mientras que el chofer fue trasladado a la Comisaría 24 para ser imputado en la causa por homicidio en accidente de tránsito.