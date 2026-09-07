''Volá alto Gian'': el doloroso adiós al pequeño de Fernández Oro.

El niño fallecido trágicamente en Fernández Oro el pasado 5 de septiembre a los 4 años será velado este lunes. Una ciudad en luto.

La angustia y la desesperación fueron en aumento desde que se conoció que el sábado a la madrugada, un vehículo había caído al canal de riego a la altura del kilómetro 1209 de la Ruta Nacional 22 . En el mismo, viajaban dos adultos que lograron salir del agua por sus propios medios. Sin embargo, pese a los intentos inmediatos, el pequeño no apareció junto a ellos y quedó desaparecido dentro del canal.

Personal policial, municipal, bomberos, buzos, brigadistas y vecinos buscaron a Gian desesperadamente con todas las herramientas que estaban a disposición. En paralelo, el Centro Infantil Semillitas se convirtió en el epicentro del acompañamiento comunitario que, bajo la coordinación de Patricia López, abrió sus puertas a toda la localidad para sostener a la familia y colaborar con los equipos de rescate.

A partir del mediodía de este domingo el centro infantil convocó a una vigilia abierta a toda la comunidad. Al mismo tiempo, prepararon viandas y bebidas calientes para quienes estaban trabajando. Con el pasar de las horas, la ciudad orense se vio envuelta en un solo pedido: que aparezca el niño.

El desenlace fue desgarrador. Con el correr de las horas, familias valletanas y autoridades expresaron sus condolencias a la familia.

El último adiós

La comunidad aún permanece afectada por lo ocurrido y, de manera oficial se confirmó que este lunes desde las 19 horas, sus restos serán velados. Se prevé que el sepelio continúe hasta las 11 de la mañana del martes en la Iglesia Pentecostal Argentina, ubicada en la intersección de las calles Catriel e Islas Malvinas, en General Fernández Oro.

''El corazón de una seño no entiende de despedidas''

A través de un sentido mensaje publicado en redes sociales, sus maestras expresaron la tristeza por la pérdida de quien, según sus palabras, dejó una huella imborrable en toda la comunidad educativa.

''Hay preguntas que no tienen respuesta, dolores que no se pueden explicar y despedidas que una seño jamás debería tener que aprender a dar'', escribieron al comenzar la carta, reflejando la difícil situación que atraviesan tras la partida del pequeño.

Las docentes recordaron que su tarea siempre estuvo ligada a cuidar, acompañar y contener a los niños, pero reconocieron que nadie las prepara para enfrentar una despedida como esta. ''Nos enseñaron a celebrar cada pequeño logro, cada sonrisa y cada avance, pero nadie nos enseñó qué hacer con este dolor'', expresaron.

En el mensaje destacaron el vínculo construido con Gian durante su paso por el jardín y remarcaron que, más allá de ser un alumno, era una persona que formaba parte de sus vidas cotidianas. En este sentido agregaron: ''Te cuidamos, te abrazamos, te acompañamos y te vimos crecer''.

Las maestras también dedicaron palabras a la familia del niño y manifestaron el vacío que deja su ausencia y añadieron que ''una seño también ama, también se encariña y cada pequeño que pasa por sus brazos deja un pedacito de su historia''.

El mensaje finalizó con una despedida cargada de amor: ''Volá alto, Gian. Te vamos a extrañar todos los días, te vamos a nombrar con amor y te vamos a llevar en el alma mientras vivamos''.

El pésame de autoridades e instituciones

A través de sus redes sociales, el Municipio de Fernández Oro expresó: ''Acompañamos con mucho respeto y afecto a su familia y seres queridos en este momento de inmenso dolor, así como también a toda la comunidad educativa de Semillitas que compartió junto a él''. En diálogo con LM Cipolletti, el intendente de la ciudad, expresó que la situación es ''una tragedia por donde se lo mire''.

En esta misma línea, la comunidad de Juventud GFO (Futbol Contención) publicaron: ''Nos unimos en un profundo abrazo para acompañar a la familia y seres queridos en este momento de inmenso dolor por la partida del pequeño Gian. Especialmente acompañamos a su hermano Fer quien fue parte de este equipo por mucho tiempo..No hay palabras que puedan calmar semejante tristeza, pero queremos que sepan que no están solos. Gian vivirá siempre en el recuerdo y en el corazón de quienes tuvieron la bendición de conocerlo''.

El Club Pillmatun realizó un posteo acompañando al hermano de Gian ya que es parte de la institución deportiva y se solidarizaron con los familiares.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de General Fernández Oro que fue parte de la búsqueda emitió un comunicado reconociendo y agradeciendo a cada integrante del Cuerpo Activo que participó en el operativo de búsqueda de Gian y agregaron: ''En este momento de inmenso dolor, acompañamos con profundo respeto a la familia de Gian, a sus seres queridos y allegados''.

Los vecinos también hicieron llegar sus mensajes a la familia:

Enzo: Que en paz descanse angelito y con mucho respeto le mando mis más sentido pesame a toda la familia.

Norma: Descansa en paz Gian. Acompañamos a la flia.

Silvia: Dios mío recibe a Gian en tus brazos y dale mucha fuerza a sus papás y consuelo a sus corazones descansa en paz.

Nicole: Fuerza amiga Agus Q. E. P. D. Angelito De Dios Desde El cielo bajen las Bendiciónes al corazón de tús papis toda la familia que encuentren él consuelo y sientan tú Amor.

Deisy: Mis condolencias y respeto para la familia del pequeño.