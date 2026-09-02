Dolor en Allen: confirmaron las causas de la muerte de un joven vecino

El certificado elaborado por un médico policial reveló los motivos del deceso. Este miércoles se realizaba la ceremonia de sepelio en el cementerio local.

Personal de la Comisaría Sexta de Allen acudió a la vivienda donde encontraron fallecido a un joven vecino.

El Ministerio Público Fiscal informó que el fallecimiento del joven Guillermo Manuel Herrera , cuyo cuerpo fue encontrado este martes por la noche en su casa ubicada en el centro de Allen , se produjo por causas naturales.

El diagnóstico lo confirmó un certificado emitido por el médico policial que constató la escena y descartó cualquier indicio de criminalidad, informe que fue elevado a la fiscal Adjunta Daniela Martínez , que trabajó en el caso.

El cuerpo ya fue entregado a sus familiares. Este miércoles en horas de la mañana se realizaba la ceremonia de sepultura en el cementerio municipal local.

Lamentable hallazgo en el centro de Allen

Herrera fue encontrado sin vida en su domicilio de la calle Intendente Mariani, entre España y Sáenz Peña, en pleno centro de Allen, donde se encontraba solo.

Según trascendidos publicados por medios locales, vecinos habrían alertado a la Policía luego de advertir que el joven no respondía a los llamados.

Efectivos de la Comisaría Sexta, situada a pocas cuadras de distancia, fueron hasta el lugar y al no obtener respuestas ingresaron por una ventana. En una de las habitaciones encontraron al muchacho tendido sobre una cama, ya sin signos vitales. De inmediato se desplegó un notable procedimiento con numerosos efectivos de la fuerza que incluyó el acordonamiento del área.

La trágica noticia causó un hondo pesar en la ciudad rionegrina. Guillermo, integrantes de una tradicional familia de la ciudad, era muy apreciado. Así quedó reflejado en la cantidad de mensajes de consternación publicados en las redes sociales. Un vecino contó que su mamá falleció hace poco tiempo, y que esa ausencia le había afectado severamente su estado ánimo.