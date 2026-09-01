Alberto Weretilneck recorrió la obra que consolida la estación cabecera del VMOS en Allen.

El Gobernador Alberto Weretilneck recorrió la estación cabecera del VMOS en la barda norte de Allen para conocer los avances de una obra clave que desde este punto operará el transporte de petróleo hasta Punta Colorada.

Este martes el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , realizó un recorrido por la estación cabecera del VMOS en la barda norte de la ciudad de Allen. La obra clave para la industria operará desde este punto el transporte de petróleo hasta Punta Colorada. Se estima que en febrero 2027 pueda estar operativa.

Desde la sala de control de la estación se operará durante las 24 horas el bombeo del crudo hasta Punta Colorada. Una vez en régimen, el petróleo demorará cerca de 48 horas en poder completar el recorrido.

La obra tiene entre sus próximos hitos la conexión con la infraestructura de YPF, programada para el 15 de diciembre . La operación comenzará con una capacidad de 180.000 barriles diarios y crecerá progresivamente hasta alcanzar los 550.000 barriles por día hacia julio-agosto.

Recta final

El mandatario expresó: "Estamos en Allen viendo lo que hemos hecho los argentinos, los neuquinos y los rionegrinos, el sector público y el sector privado. Son los avances del Vaca Muerta Oil Sur, una de las obras más importantes para el desarrollo energético de nuestro país". Además, destacó el impacto en términos de producción y en el mundo laboral ya que "500 mujeres y hombres trabajan para hacer realidad el objetivo de que Río Negro exporte petróleo en Punta Colorada y Sierra Grande" y agregó "Neuquén, Río Negro, la Norpatagonia y la Argentina va a exportar nuestro petróleo al mundo como tantas veces lo soñamos".

En paralelo, se supo que continúan los trabajos en la terminal marítima. En Punta Colorada ya fue colocado el techo del tercer tanque de almacenamiento y el cuarto permanece en construcción, mientras avanzan las tareas vinculadas a la obra submarina como las soldaduras.

El VMOS moviliza actualmente a alrededor de 1.500 trabajadores en distintos frentes. Con Allen como centro operativo y Punta Colorada como salida al Atlántico, Río Negro consolida su lugar en la nueva etapa energética y exportadora del país.

Weretilneck fue recibido por el CEO de VMOS, Gustavo Chaab, y estuvo acompañado por la Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; la Secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya; la presidenta de EDHIPSA, Romina Rodríguez Luge; y referentes del equipo provincial y de la empresa.

Para Río Negro, el avance en Allen tiene un significado particular: allí comienza el tramo provincial de una infraestructura que atravesará el territorio hasta llegar al Atlántico y que permitirá convertir a la provincia en protagonista directa de la exportación de petróleo argentino.