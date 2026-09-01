El hijo de la pareja acusada por el balazo en el San Lorenzo volvió a prisión a días de cumplir 18 años

Es un joven que recientemente cumplió los 18 años y está acusado por el robo de un auto. Además tiene varias causas abiertas en la Justicia.

Elian Alexander Porma quedó detenido en prisión preventiva por el robo de un vehículo que terminó dentro de un canal. El joven tiene varias causas abiertas en la Justicia.

Un joven de Cipolletti que hace pocas semanas cumplió 18 años , pero que posee innumerables causas por distintos delitos cometidos mientras era menor de edad y ya se encontraba detenido preventivamente, fue imputado ahora por el robo de un auto y le volvieron a fijar la prisión preventiva por el término de cuatro meses.

El acusado es Elian Alexander Porma , hijo del hombre y la mujer que se encuentran presos acusados de haber herido de un balazo en el cuello a un vecino del barrio San Lorenzo para apoderarse de su camioneta .

El hecho que le enrostran al muchacho ocurrió el 27 de junio último, minutos antes de las 22 en inmediaciones del domicilio ubicado en la calle Antonio Turrín al 1000, en la zona de las 1200 viviendas . En ese lugar se apoderó de un Renault Sandero , aprovechando que su propietaria había dejado estacionado con el motor en marcha para realizar compras en un comercio.

El ladrón salió a toda velocidad en dirección al este. Tomó luego por Manuel Estrada y siguió por Circunvalación Illia, pero al llegar a La Esmeralda hizo una mala maniobra y cayó a un canal que corre por el sector.

Minutos más tarde llegaron varios móviles policiales que habían salido tras el rodado conducido por el prófugo, aunque él ya no estaba en el lugar. Sin embargo, la investigación permitió ubicar a Porma como principal sospechoso. Aunque permaneció prófugo, luego fue detenido e imputado por el delito de “hurto de automotor”.

Las pruebas que lo comprometen

En la audiencia de formulación de cargos realizada este martes, el fiscal Diego Vásquez sustentó la acusación con la denuncia presentada de la víctima, registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, e informes elaborados por la Policía de Río Negro. Con estos elementos, la fiscalía requirió el pedido de prisión preventiva señalando la falta de arraigo del joven en la zona, la reiterancia, el incumplimiento previo de pautas de conducta y la gravedad creciente de sus intervenciones en otros hechos.

Por su parte, la defensa oficial a cargo de Marcelo Caraballo rechazó la prisión preventiva argumentando la ausencia de antecedentes penales computables y la imposibilidad de sumar otros trámites en curso como fundamento al pedido.

Pese a los planteos defensivos, la jueza de Garantías Agustina Bagniole dio por formulados los cargos por el delito de hurto de automotor, fijó cuatro meses para la investigación penal preparatoria y confirmó el dictado de la prisión preventiva durante el mismo plazo por encontrar acreditado el peligro de fuga.

Pese a su edad, una larga historia delictiva

Porma cuenta con un extenso prontuario delictivo desarrollado durante sus años de adolescente, que lo llevaron a ser alojado en establecimientos para menores con problemas de conducta de la provincia de Buenos Aires y en el Hogar Pagano de Viedma, de acuerdo a lo que se mencionó en la audiencia de este martes.

El 16 de junio cumplió los 18 años, pero no disminuyó su tendencia a la ilegalidad porque pocos días después fue atrapado por un intento de robo. En esa oportunidad le formularon los cargos con la obligación de presentarse semanalmente en la sede de la Fiscalía, pero no cumplió, como tampoco acudió a la audiencia de control de pautas de conducta que fue convocado.

El 4 de agosto fue sorprendido por la policía conduciendo una moto que había sido denunciada como robada y quedó en prisión preventiva por la aplicación de la ley de reiterancia, además de contar el proceso abierto por el incumplimiento de las pautas de conducta.

Entre esas causas lo responsabilizaron por un hecho de “robo calificado por el uso de arma de fuego” cometido el día anterior 3 de agosto. La acusación descripta por la Fiscalía describió Porma circulaba en una moto junto a otro sujeto por la calle Naciones Unidas al 1500 e interceptaron a un motociclista, a quien encañonaron y le efectuaron tres balazos para intimidarlo.

Finalmente, los atacantes le quitaron la llave de la motocicleta a la víctima y escaparon del lugar.

La madre y el padre presos

La mamá de Porma también está en prisión preventiva imputada por el balazo que sufrió un vecino del barrio San Lorenzo cuando intentaron robarle su camioneta. El violento atraco se produjo el domingo 26 de julio, cuando la víctima, de 69 años de edad, ingresaba a su casa junto con su esposa. Cuando estaba por ingresar a la vivienda apareció una pareja -un hombre y una mujer- y los amenazaron con un arma para que les entregaran el rodado.

La teoría de la Fiscalía indica que los ladrones subieron al vehículo para llevárselo, pero el motor se apagó en plena maniobra. El propietario tomó una barra de hierro del garaje e intentó romper el vidrio del conductor para frenar el robo, pero desde el interior le efectuaron un disparo que le impactó en el cuello. Luego, ambos asaltantes escaparon corriendo rumbo al barrio La Paz. La víctima resultó gravemente herida, aunque permanecía internada en estado estable en una clínica particular.

Los investigadores recabaron datos que les permitió avanzar en varios allanamientos efectuados en distintos puntos de la ciudad días después. En un domicilio del barrio 200 Viviendas, la policía secuestró un revólver que quedó vinculado directamente al ataque sufrido por la víctima. La pericia balística confirmó que la vaina servida hallada en la escena coincide con el arma secuestrada durante el operativo.

En ese procedimiento también detuvieron a una mujer sospechosa de haber participado en el intento de robo. Es la madre de Porma. Mientras que el sujeto que la habría acompañado es el padre muchacho y permaneció prófugo. El 28 de agosto lo atraparon en un operativo policial en inmediaciones de Esquiú y Don Bosco. Lo imputaron con un año de prisión preventiva.