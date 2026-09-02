Cipolletti tendrá su primer supermercado mayorista en la Ruta 151

El Intendente junto al dueño de la firma confirmaron la inversión privada que incluirá estación de servicio y parque industrial. ¿Cuándo arranca la obra?

Se anunció la construcción del primer supermercado mayorista en Cipolletti sobre ruta 151.

La ciudad sigue sumando nuevos proyectos de inversión privada, en esta oportunidad el intendente Rodrigo Buteler confirmó la llegada de una de las principales cadenas mayoristas del país , que instalará su primera sucursal como parte de un ambicioso desarrollo privado en la zona norte de Cipolletti .

El proyecto estará emplazado en la rotonda del tercer puente, sobre la colectora de la Ruta Nacional 151 y calle Jujuy, un sector clave que conecta Cipolletti, Cinco Saltos y Neuquén.

La llegada de la cadena representa un hito para la ciudad, que contará por primera vez con un supermercado mayorista de estas características, con una superficie estimada de 6.500 metros cuadrados destinados a la venta.

Además del área comercial, el proyecto sumará otros 1.000 metros cuadrados exclusivos para maniobras, abastecimiento y logística de camiones, pensados para garantizar un funcionamiento ágil y ordenado del nuevo local.

“Que una empresa de la dimensión de Yaguar elija Cipolletti para invertir es una gran noticia. Es inversión privada, nuevos servicios, más competencia y, fundamentalmente, generación de trabajo”, destacó el intendente.

Un megaproyecto de más de 22 hectáreas

Yaguar será una de las piezas centrales de un desarrollo mayor, que se extenderá sobre más de 22 hectáreas estratégicamente ubicadas sobre la Ruta 151 y calle Jujuy, en el ingreso norte de la ciudad.

El anteproyecto contempla dos grandes sectores: un nuevo parque industrial y un área comercial y de servicios ubicada sobre el frente de la ruta, pensada para atraer nuevas inversiones a la zona.

El futuro parque industrial estará compuesto por tres macromanzanas, con más de 60 lotes destinados a actividades productivas, calles internas de circulación y una infraestructura de servicios completamente nueva para la zona.

Sobre el frente de la Ruta 151 se desarrollará además una nueva centralidad de servicios que, junto al mayorista incluirá una estación de servicio, locales comerciales, oficinas y espacios para profesionales.

El desarrollo también prevé aproximadamente 300 plazas de estacionamiento, pensadas para facilitar el acceso de vecinos y visitantes a los distintos comercios y servicios que se instalarán en el predio.

Inversión, trabajo y planificación urbana

“Estamos generando las condiciones para que las inversiones lleguen a la ciudad. Queremos que quienes buscan crecer y generar trabajo encuentren en Cipolletti un lugar para hacerlo”, sostuvo el intendente Buteler.

El jefe comunal remarcó que la inversión es significativa para la ciudad y que transformará por completo este sector estratégico. Actualmente, el desarrollo se encuentra en etapa de anteproyecto y planificación técnica y urbanística.

Según se informó, las primeras obras comenzarán durante 2027 y avanzarán por etapas hasta completar todo el predio.

La palabra del titular de Yaguar

José Blanco, fundador y titular de la firma, participó de la presentación junto al intendente y remarcó que se trata del primer mayorista de la marca en Cipolletti, impulsado por el crecimiento sostenido que atraviesa la ciudad.

“Va a estar coronado por una estación de servicio y un centro comercial donde todo cipoleño podrá venir a comprar y resolver sus necesidades”, expresó Blanco durante el recorrido de este miércoles.

Durante la visita al lugar, además del titular de la firma y el jefe comunal, acompañaron el Arq. Carlos Rimmele, director general de Desarrollo Territorial del municipio.