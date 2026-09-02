El barrio Las Hortensias tendrá su plaza: licitación por más de $420 millones

Juegos, espacios deportivos y parquización transformarán un terreno hoy baldío. Así es el detalle de la obra que busca indicarse próximamente.

El barrio Las Hortensias de Cipolletti tendrá su nueva plaza en un espacio que hoy está baldío.

El barrio Las Hortensias, en el norte de Cipolletti , se encamina a tener su nueva plaza para el disfrute de quienes habitan en ese sector y las zonas circundantes. Se trata de un proyecto que el Municipio licitará el próximo 15 de septiembre.

La obra corresponde a la Licitación Pública Nº 20/26 y cuenta con un presupuesto oficial de $420.336.126,12. Una vez adjudicada, tiene un plazo de ejecución de seis meses, por lo que su inauguración está proyectada para el transcurso de 2027.

El espacio a intervenir está ubicado entre las calles La Esmeralda y Rural B13 Bis, y abarca una superficie aproximada de 4.811,83 metros cuadrados. El proyecto busca generar un ámbito de encuentro, recreación y esparcimiento para los vecinos del sector.

Los trabajos comenzarán con movimiento de suelos, nivelación y acondicionamiento del terreno. Luego se avanzará con la parquización integral del predio, la instalación de sistemas de iluminación, mobiliario urbano y equipamiento recreativo y deportivo distribuido en distintos sectores del predio.

El diseño contempla la ejecución de veredas perimetrales y caminos internos, que organizarán la circulación peatonal y vincularán los diferentes sectores de la plaza. A futuro, el Municipio prevé además la posible incorporación de un salón vecinal.

La plaza contará con arcos y aros deportivos. Estefania Petrella

Juegos infantiles y equipamiento deportivo

Según el proyecto al que accedió LM Cipolletti, el sector recreativo incluirá cuatro juegos infantiles: una base espacial grande, una hamaca cuádruple integral, un domo escalador y una calesita modelo Orbita. Todos se instalarán sobre bases de hormigón, según las especificaciones técnicas del fabricante.

En el área de actividad física se sumarán cuatro equipos de calistenia: una dorsalera simple, una paralela, un fortalecedor de piernas y un módulo de bamboleo y relajador de cintura, todos anclados mediante bulones sobre bases de hormigón individuales.

La plaza también tendrá un playón deportivo de 20 por 10 metros, con superficie de hormigón alisado y terminación antideslizante. Contará con un arco de fútbol con tablero de básquet multideporte, de tubo redondo y aro reglamentario de acero macizo.

Ese sector deportivo estará rodeado por un cerco perimetral tipo olímpico, de malla romboidal galvanizada y cuatro metros de altura, con estructura de caños laminados pintados y tapa de cierre superior en todo su perímetro.

Riego automatizado, iluminación LED y mobiliario urbano

El sistema de riego será totalmente automatizado, con bomba centrífuga trifásica, tablero de comando con programador tipo Rain Bird, aspersores emergentes y sensor de lluvia, que interrumpirá el riego de forma automática ante precipitaciones.

La iluminación general del predio contempla 28 luminarias LED: diecisiete farolas peatonales de 100W para paseos internos, siete artefactos viales para el perímetro y los accesos, y cuatro proyectores antivandálicos IK10 para el playón deportivo, todos alimentados desde un tablero trifásico central.

En cuanto al mobiliario urbano, se instalarán catorce asientos modelo Banco Pampa, doce asientos tipo Sesgo curvos, cuatro mesas Sesgo y diez cestos de residuos con capacidad de 50 litros cada uno, distribuidos estratégicamente en el espacio.

El proyecto se completa con la plantación de árboles y arbustos en todo el predio, sumado a la provisión de tierra vegetal fértil para garantizar el correcto desarrollo de las especies durante los primeros meses posteriores a la implantación.