Transcomahue invertirá $2.854 millones en la modernización de su edificio central en Cipolletti

La transportista estatal abrió la última licitación para remodelar y concentrar las actividades en su sede central sobre calle San Luis. ¿Qué incluye la obra?

La empresa Transcomahue remodelará su edificio central en Cipolletti con una inversión superior a los $2 mil millones.

La transportista estatal Transcomahue abrió este martes en Cipolletti las ofertas correspondientes a la última de cinco licitaciones destinadas a remodelar integralmente su edificio de calle San Luis . Allí funcionan sus oficinas centrales y se mantendrán instalaciones eléctricas estratégicas para la región.

Se trata de la Licitación Pública 08/2026, referida a la ingeniería de detalle, fabricación y montaje de las estructuras metálicas necesarias para la intervención del inmueble. El proceso reunió dos ofertas económicas consideradas válidas por la comisión evaluadora.

Con este acto quedó completada la etapa de apertura de las cinco licitaciones en que se dividió la obra: civil, aberturas, climatización, movimiento de suelos y trabajo metalúrgico. Las primeras cuatro licitaciones ya cuentan con adjudicación definida por parte de la empresa.

La inversión global prevista para transformar la sede asciende a $2.854 millones. Esa cifra contempla los distintos componentes necesarios para adecuar el edificio a las nuevas necesidades operativas y administrativas que enfrenta Transcomahue en los próximos años.

Dos ofertas en pugna por la obra metalúrgica

En la apertura realizada el 1 de septiembre se presentaron dos propuestas económicas. MR Services S.A. ofertó $626.220.533, mientras que Limayser S.R.L. presentó una propuesta por $717.447.403 para ejecutar los trabajos.

Ambas documentaciones pasarán ahora a evaluación de la Comisión de Preadjudicación, que analizará los aspectos técnicos, económico-financieros y legales de cada oferta antes de definir una recomendación final sobre el proceso.

El acta de apertura también dejó constancia del rechazo a la presentación de GUMA Servicios S.R.L. La empresa quedó fuera del proceso por no haber incorporado la garantía de oferta correspondiente al llamado.

Una sede clave para el sistema eléctrico provincial

La remodelación permitirá concentrar y mejorar los espacios de trabajo de la transportista eléctrica estatal. Se mantendrán en funcionamiento las instalaciones estratégicas que ya operan actualmente dentro del predio de calle San Luis.

Entre ellas se destaca el Centro de Control Regional eléctrico, desde donde la empresa supervisa en tiempo real las líneas y estaciones transformadoras de alta tensión de 132 KV que abastecen a la región.

Desde ese centro también se planifican los mantenimientos programados y se coordinan las respuestas ante eventuales contingencias del sistema eléctrico, una función considerada crítica para la continuidad del servicio en todo el Alto Valle.

También continuará en funcionamiento el sistema de autogeneración solar instalado en el edificio. Está compuesto por unos 60 paneles con una potencia total de 30 kW, pensados para reducir la demanda eléctrica externa de la sede.

La intervención se enmarca en el proceso de modernización de la infraestructura eléctrica provincial. Busca que Transcomahue cuente con una sede preparada para acompañar el crecimiento y los desafíos energéticos que enfrentará Río Negro.

Una empresa con más de dos décadas de historia

Transcomahue fue creada por el Decreto N° 619/97 para prestar el servicio de transporte de energía eléctrica por distribución troncal en la Región Eléctrica del Comahue, asumiendo la operación en febrero de 1998.

En 2001 culminó el proceso de fusión por absorción con Energía Río Negro S.A., consolidando su estructura actual. Hoy administra 602,793 kilómetros de líneas de alta tensión de 132 kilovoltios en el Alto Valle rionegrino.

La red incluye diez estaciones transformadoras distribuidas en localidades como Cipolletti, dos en General Roca, Villa Regina, Cinco Saltos, Allen y Luis Beltrán, además de un Centro de Despacho compartido con la provincia de Neuquén.

Con la remodelación de su sede central, la Provincia continúa fortaleciendo infraestructura propia y capacidad operativa. El objetivo es sostener la planificación energética necesaria para acompañar el desarrollo regional en los próximos años.