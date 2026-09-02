Asspur afirma que en el hospital bajó la conflictividad, pero no se resolvieron los conflictos

En el gremio Asspur consideran que tanto los pacientes como el personal del Hospital se estarían acostumbrando, lamentablemente, a las carencias.

El dirigente de ASSPUR, Santiago Cayupán, sostuvo que la menor conflictividad que se observa en los últimos tiempos en el Hospital guardaría relación con una suerte de acostumbramiento a las carencias crónicas de personal y de insumos.

La menor conflictividad que se viene observando en el Hospital local en tiempos recientes se relacionaría con que tanto el personal del nosocomio como los paciente se estarían acostumbrando a un funcionamiento que no sería el mejor, por la carencia crónica de profesionales y empleados y por la repetida falta de insumos y medicamentos.

Estas conclusiones se manejan a nivel local en el gremio de los hospitalarios Asspur , en el que también consideran que el gobierno provincial ha obrado con cierta astucia al introducir medidas que distraen de los reclamos constantes y centrales, como los relacionados con los haberes de los trabajadores, con las condiciones laborales y con la disponibilidad de medios para brindar el servicio de salud y la atención que la comunidad necesita.

Entre tales medidas que distraen de lo fundamental, figuran, según el gremialismo, la implementación con carácter obligatorio en el sistema público de salud de los registros de asistencia laboral mediante datos biométricos faciales y geolocalizados.

El gremio ASSPUR observa en el Hospital local un "acostumbramiento" a las carencias de personal y de medicamentos por parte de pacientes y de los propios empleados. El fenómeno se relacionaría con la crónica falta de más trabajadores y de diversos insumos. Estefania Petrella

El dirigente de la organización sindical, Santiago Cayupán, fue franco y directo a evaluar que en el Hospital "lamentablemente nos estamos acostumbrando a funcionar mal", esto es, a funcionar permanentemente con limitaciones de diversa índole y gravedad, pero con repercusión en la actividad diaria.

Evaluó que el nosocomio no funcionaría en el presente con la excelencia que se debería y cuestionó que "nos hayan distraído un poco con el tema éste de los datos biométricos y de la geolocalización". Dijo, además, que "por ahí surgen otras cosas que se plantean y obligan a dedicarle tiempo y esfuerzo".

Reclamo salarial en el hospital

Sin embargo, las dificultades y carencias persisten en el Hospital y no hay visos de que el panorama vaya a cambiar, por lo menos, en lo inmediato. Refirió, al respectó, que "el 90 por ciento del personal de salud está por debajo de la línea de la pobreza. Es la realidad. Y los que quieren ganar un cachito más tienen que hacer guardias y horas extra para poder suplir lo que les falta para cubrir las necesidades básicas".

A la largo o a la corta, realizar lo más posible guardias y horas extras resulta "muy cansador", pero para muchos trabajadores no queda otra alternativa. Y al nosocomio, a la postre, le resulta conveniente todo esto, ya que "mucha gente se ha ido" del centro de salud en busca de mejores destinos laborales.

Lo dramático es que hacer guardias y horas extras en cantidad se vuelve, incluso, un dilema para numerosos trabajadores, porque, entre otras consecuencias, "hay que resignar la salud y resignar horas de compartir con la familia. Se siente el peso de estar sobrecargado", enfatizó.

Pocos insumos, pocos médicos y enfermeros

A todo esto, persiste la falta insumos y medicamentos, tanto en el Hospital como en los centros de atención primaria de la salud (CAPS) existentes en distintos barrios de la ciudad. "Los insumos y medicamentos son escasos", aseguró y dijo que, en particular, en los CAPS también "faltan médicos, faltan agentes sanitarios, faltan enfermeros y en muchos centros la verdad es que se necesitan reparaciones de la infraestructura".

Precisó que incluso "hay faltantes de vacunas, que son un suministro de Nación. Lo que hay, lo que explica esto, es un recorte generalizado en el sistema nacional de salud, que no provee a las provincias. Igual, hay que decir que la Provincia adhiere también al modelo del gobierno nacional, hay que decirlo".

A todo esto, desde hace los últimos dos a tres años se viene observando "una afluencia mayor de gente, de vecinos" al Hospital. En el término de tiempo mencionado, Cayupán aseveró que "se ha triplicado la demanda. Y ahora, últimamente, aun más por pacientes del PAMI que se están presentando, porque el PAMI no les está dando respuesta a sus afiliados".

La salud pública seguirá atendiendo

A estos pacientes que se van sumando "el único recurso que les queda es la salud pública. Y la salud pública, por supuesto, no se puede negar a atender a una persona jubilada".

Acotó que la asistencia creciente que se brinda a afiliados del PAMI se ha venido a unir a la que se empezó a brindar hace más tiempo "a la gente que perdió su obra social o su prepaga".

"Entonces, lejos de solucionarse algo en el Hospital, lo que hay es como una suerte de acostumbrarse a algo que se ha vuelto crónico de alguna manera. Una realidad crónica, una situación lamentable. Esto lo debatimos con los pacientes, con nuestros vecinos, que no hay que acostumbrarse a esto, porque hay una Constitución Nacional que está por encima de cualquier ley nacional o provincial y que los protege y los asiste. La Constitución protege el derecho a la salud, además de otra legislación existente", concluyó.