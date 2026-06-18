La respuesta del Hospital de Cipolletti tras las denuncias por falta de insumos y crisis en Salud Mental

La directora del hospital salió a aclarar la situación tras los reclamos por anticonceptivos, personal e insumos en áreas sensibles.

La directora del hospital dio detalles de la situación que atraviesa el nosocomio.

Luego de que trascendieran fuertes cuestionamientos por faltantes de medicamentos, anticonceptivos y una presunta situación crítica en Salud Mental , desde el Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti salieron a dar explicaciones.

La directora del centro de salud, María Margarita Rizzi Salto , en diálogo con LM Cipolletti, respondió a los reclamos que circularon en los últimos días y aseguró que, si bien existen dificultades en algunos sectores, se está trabajando para normalizar la situación.

Uno de los principales cuestionamientos apuntó a la carencia de distintos métodos anticonceptivos , situación que incluso quedó reflejada en documentación interna del hospital.

Sobre este punto, Rizzi Salto reconoció que hubo faltantes, aunque aclaró que la situación no afecta a todos los métodos.

“En un primer momento hubo faltante de anticonceptivos inyectables e implantables. Los anticonceptivos orales sí han estado disponibles y pudimos responder desde otros programas”, explicó.

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En cuanto a los inyectables, detalló que la compra depende del Ministerio de Salud y que la licitación todavía no terminó.

“Nos informaron que podrían estar llegando dentro de tres semanas ”, precisó.

Mientras tanto, adelantó que los anticonceptivos implantables comenzarían a distribuirse la próxima semana, luego de haber arribado a la provincia.

Salud Mental: reconocen una situación crítica

Otro de los puntos que generó preocupación fue el funcionamiento del área de Salud Mental, que había sido señalada como prácticamente colapsada.

La directora reconoció que se trata de un servicio que atraviesa dificultades, aunque sostuvo que actualmente continúa dando respuestas dentro de sus posibilidades.

Según detalló, hoy el hospital cuenta con:

Ocho psicólogos

Ocho operadores de salud mental

Un psiquiatra de adultos

Un psiquiatra infantil

Además, explicó que el Ministerio de Salud ya tomó los reclamos y que actualmente se encuentran avanzando expedientes para sumar nuevos profesionales.

Buscan reforzar el servicio con nuevos nombramientos

Rizzi Salto aseguró que desde hace semanas se están entrevistando psiquiatras y psicólogos, cuyos expedientes de designación están siendo seguidos de cerca.

Mientras tanto, el hospital sostiene parte del servicio con profesionales externos: un psiquiatra que viaja desde Allen y otra especialista jubilada que continúa trabajando bajo contrato para no interrumpir tratamientos.

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Qué había denunciado el gremio hospitalario

La respuesta oficial llegó después de que desde ASSPUR advirtieran sobre una crisis persistente en el hospital cipoleño.

El gremio había denunciado faltantes de medicamentos, anticonceptivos, insumos esenciales y falta de profesionales en áreas sensibles.

Incluso, el referente sindical Santiago Cayupan sostuvo que la situación que atraviesa el hospital local es similar a la de otros centros de salud provinciales como General Roca, Viedma y San Carlos de Bariloche.

Por ahora, desde la dirección aseguran que se trabaja junto al Ministerio para cubrir faltantes y reforzar uno de los servicios más comprometidos.