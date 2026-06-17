Hospital de Cipolletti: sin anticonceptivos y con el área de Salud Mental reducida al mínimo

En el Hospital local, prácticamente no hay anticonceptivos para poner a disposición de quienes los necesitan. Y el servicio de Salud Mental está casi colapsado.

En el Hospital local, persiste la falta de diversos insumos y medicamentos y también se necesita aumentar la planta de personal profesional, por ejemplo, en Salud Mental. Preocupa mucho la carencia de anticonceptivos.

En el Hospital, persiste la crisis derivada de la falta de medicamentos , insumos y también de personal en áreas muy sensibles. Así, se conoció que en estos días hay una seria carencia de diversos tipos de anticonceptivos , con lo que aumenta el riesgo de embarazos no queridos. Además, se supo que el área de Salud Mental prácticamente está colapsada.

Las planillas del Hospital circulantes no dejan lugar a dudas. " No hay stock de ACO, Inyectables mensuales, Implantes. Los preservativos se solicitan al programa de transmisibles", se puede leer, expresamente, en un documento que lleva las firmas que ratifican la información.

Los anticonceptivos orales, conocidos por la sigla ACO, son fármacos hormonales que se utilizan en la prevención de embarazos, a través de la inhibición de la ovulación y el espesamiento del moco cervical. De acuerdo con referencias médicas disponibles en internet, se trata de pastillas anticonceptivas , de las que existen dos tipos principales.

ECP HOSPITAL (4) El Hospital de Cipolletti sigue sufriendo carencias. En la actualidad, preocupa mucho la falta de diversos tipos de anticonceptivos. Por otro lado, se siguen necesitando más profesionales. Como en el servicio de Salud Mental, que está prácticamente colapsado. Estefania Petrella

Por un lado, el tipo denominado de los combinados, que suministran estrógeno y progestágeno, y el tipo de solo progestina, en minipíldoras.

En tanto, los anticonceptivos inyectables mensuales constituyen métodos hormonales combinados, de estrógeno y progestina, que evitan la ovulación y espesan el moco cervical.

Por último, los implantes anticonceptivos conforman una variante anticonceptiva a largo plazo. Se trata de una o más varillas pequeñas, muy finitas y flexibles que se implantan en el brazo, debajo de la piel (subdérmicas). Liberan una hormona que inhibe la ovulación. La protección dura de 3 a 5 años, dependiendo del dispositivo, que puede retirarse cuando se desee.

En cuanto a los preservativos, se trata de un método de prevención de embarazos y de prevención del contagio de enfermedades bastante conocido, aunque siempre habría que insistir en su utilización, puesto que, por ejemplo, resulta imprescindible para evitar la trasmisión del VIH y otras enfermedades venéreas en relaciones sexuales que puedan considerarse no seguras.

Carencias y limitaciones persistentes

Desde el gremio hospitalario ASSPUR, se cuestionó la difícil realidad que se sigue viviendo en el nosocomio local, que enfrenta una crisis persistente caracterizada por la carencia o las limitaciones existentes en materia de medicamentos y otros insumos indispensables, y también por la falta de personal, en particular, de profesionales especializados.

Según la dirigencia sindical, transcurrido un mes y medio de la asunción de la nueva directora del Hospital, María Margarita Rizzi Salto, todavía se esperan respuestas concretas a los reclamos que se vienen efectuando hace ya largo tiempo y de los que son concientes las autoridades de Salud Pública.

El referente Santiago Cayupan manifestó que la difícil situación del nosocomio cipoleño es similar a la de otros centros de salud de la provincia comparables, como los de General Roca, Viedma y San Carlos de Bariloche.

Sin anticonceptivos y otros fármacos

"Faltan anticonceptivos orales, inyectables, de implantes", confirmó el gremialista y refirió que no son los únicos fármacos de los que hay poco o nada a disposición de los pacientes.

Anticonceptivas No hay stocks de anticonceptivos de administración oral, inyectables mensuales y de implantes. Preocupante.

Entre los medicamentos faltantes, mencionó el antihipertensivo de administración oral losartán, el anticonvulsivo pregabalina, la hormona tiroidea sintética levotiroxina, el analgésico potente tramadol, el antiinflamatorio diclofenaco y el antibiótico de amplio espectro que combina la amoxicilina y el ácido clavulánico.

El sindicalista es de profesión enfermero y en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Costa Norte en el que se desempeña laboralmente están faltando suplementos de hierro, utilizados principalmente para prevenir o tratar cierto tipo de anemia (ferropénica) y ayudar a la circulación del oxígeno por el cuerpo, y de ácido fólico, perteneciente al complejo vitamínico B, esencial para la producción de glóbulos rojos y la síntesis de ADN.

Hay que reponer los stocks

Ante el panorama de carencias de anticonceptivos y de diversos fármacos de uso extendido en la actividad hospitalaria, Cayupan reclamó una pronta reposición de los stocks, máxime la creciente afluencia de nuevos pacientes al Hospital, por las dificultades económicas y sociales de amplios sectores de la población.

Peligro: prohíben vender y distribuir preservativos por estar "vencidos" De acuerdo con la dirigencia de ASSPUR, no todo el tiempo hay preservativos para ponerlos a disposición de quienes los necesitan.

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Indicó que, en el caso de los anticonceptivos, los preservativos no están siempre disponibles para quienes los necesitan y solicitan. "A veces mandan, a veces no", enfatizó, en alusión a los envíos oficiales.

Abundando sobre el asunto de la mayor afluencia de pacientes que enfrenta el Hospital, sostuvo que "hay muchísima más demanda, porque los salarios son menores y nada alcanza, o porque hay gente que perdió la obra social o la prepaga. A la gente del PAMI tampoco le dan solución y termina recurriendo desesperada a la Salud Pública".

Incorporar más personal

El drama es que el Hospital no hay personal suficiente para afrontar la demanda, y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. "La verdad es que, si no hay soluciones de fondo, si no se incorpora más personal, personal en las áreas que sean necesarias", no habrá las mejoras que la comunidad espera, expresó.

Puntualizó que se requiere incorporar "ginecólogos, cirujanos, pediatras, psicólogos, psiquiatras" para que la Salud Pública pueda dar respuesta a la población. No puede ser, por ejemplo, que para una ciudad como Cipolletti, que ronda los 120.000 habitantes, haya solamente " tres trabajadores sociales" para atender la inmensa demanda existente.

Salud Mental, en colapso

Pero una de las circunstancias más complicadas se está dando actualmente en el área de Salud Mental, en la que "tenemos la información de que hay una sola persona profesional de la psiquiatría y tres psicólogas", siendo muy numerosos los pacientes a quienes deben brindar asistencia.

Dada esta realidad, el servicio de Salud Mental está prácticamente "colapsado" por cuanto no se puede sostener el funcionamiento cuando se carece de un equipo de profesionales lo suficientemente amplio como para dar respuesta a toda la gente que lo necesita.

Aseguró que los salarios de los médicos del nosocomio, en general, no llegan a la mitad de lo que cobran sus colegas del sector privado, por lo que los horizontes laborales se acotan en Salud Pública, ya que no ofrece el nivel de ingresos que el momento económico exige.

Umbrales de la pobreza

Señaló que el promedio de los salarios de los profesionales ronda entre 1.600.000 y 1.800.000 pesos, guarismos que se ubican en los umbrales de la pobreza, ya que la canasta básica total de la Patagonia Norte supera el monto de algo más de 1.800.000 pesos. Por su parte, el sueldo promedio de los trabajadores administrativos y de maestranza se ubica en torno a 1.100.000 y 1.200.000 pesos.

"Sin temor a equivocarme, creo que el 90 por ciento de todos los trabajadores del Hospital está por debajo de la línea de pobreza", indicó y dijo que tanto en el caso de las horas extras como de las guardias "han sido recortadas y tienen topes" que no permiten mejorar las retribuciones del personal.