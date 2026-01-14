Salud mental e incidentes viales, entre las principales urgencias atendidas por el Siarme en 2025

El Sistema Integral de Atención Rionegrina de Emergencias, difundió los impactantes números que reflejan el año de trabajo con un promedio de 50 intervenciones diarias.

Con bases operativas en Viedma, General Roca, Cipolletti y San Carlos de Bariloche, el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Emergencias ( Siarme ) cerró el 2025 con números que dimensionan la magnitud de su tarea cotidiana: un promedio de 50 intervenciones diarias y un total de 18.250 salidas a lo largo del año en las principales ciudades de la provincia.

El balance anual confirma que el Siarme se consolidó como una pieza clave del sistema de salud pública, con un esquema de atención prehospitalaria que permite resolver una gran parte de las emergencias sin necesidad de traslado . Según los datos oficiales, el 62% de las intervenciones (11.315 casos) se resolvieron en el mismo lugar del hecho , ya sea en la vía pública o en los domicilios. Solo el 38% restante, (6.935 personas), requirió derivación a centros hospitalarios.

Este dato no es menor ya que significa menos saturación de guardias, mayor eficiencia en el uso de recursos y una respuesta más rápida para los casos que realmente necesitan internación. Desde el organismo destacan que muchas de las patologías atendidas fueron estabilizadas sin re consultas posteriores, un indicador de calidad en la atención inicial.

ambulancia siarme hospital viejo.jpg El sistema registró un promedio de 50 llamadas diarias durante el 2025. Estefanía Petrella

La hora pico de las emergencias

Uno de los aspectos que deja el informe anual es el patrón horario de la demanda. Lejos de lo que suele creerse, la madrugada no concentra la mayor cantidad de salidas. El movimiento de la ciudad marca el pulso del sistema.

Durante la franja de la mañana, entre las 8 y las 15.59, se registró el 38,7% de los llamados. Sin embargo, el momento de mayor tensión operativa se da por la tarde y la noche: entre las 16 y las 23.59 se concentró el 41,3% de la demanda anual. El pico más alto se ubicó entre las 18 y las 21 horas, cuando el SIARME absorbió el 17,3% de todas las intervenciones del año.

Este comportamiento obliga a una planificación permanente de los recursos humanos y logísticos, con refuerzos en los horarios críticos para garantizar tiempos de respuesta adecuados.

siarme RN La franja horaria de las 16 a 00 horas, demandó la mayor asistencia de las urgencias. Gentileza

Códigos rojos y cuadros de alta complejidad

La complejidad de las atenciones también quedó reflejada en la cantidad de casos graves. El 34% de las intervenciones fueron clasificadas como “Código Rojo”, es decir, situaciones de riesgo vital inminente. En números, se trata de 6.205 salidas de máxima prioridad clínica.

Dentro de este grupo, el sistema respondió a más de 70 paros cardiorrespiratorios y más de 130 accidentes cerebrovasculares (ACV), dos de las emergencias más críticas en términos de tiempo y abordaje médico. La rapidez en la llegada y la correcta intervención inicial resultan determinantes para la sobrevida y la calidad de vida posterior de los pacientes.

ECP ACCIDENTE 151 (25) Los accidentes viales representaron el 26% del total de las atenciones. Estefania Petrella

Salud mental e incidentes viales, una alerta persistente

Entre los datos que más preocupación generan aparece la incidencia de la salud mental. A lo largo del 2025 se contabilizaron 590 intentos de suicidio, lo que representa el 3,23% del total de las salidas del Siarme. La cifra expone una problemática compleja que trasciende al sistema de emergencias y que demanda un abordaje integral, articulado con otras áreas del Estado.

Los incidentes viales también tuvieron un peso significativo. Los traumatismos representaron el 26% de la demanda total y, dentro de ese grupo, los siniestros de tránsito explicaron el 20% de todas las intervenciones del año, con más de 3.600 salidas vinculadas a choques y accidentes en la vía pública.

En el desglose general de motivos de llamado, la clínica médica encabezó la lista con el 34% de las intervenciones. Le siguieron los traumatismos, la salud mental (14%), y luego patologías neurológicas (7%), cardiológicas (6%), dolores óseos o musculares (5%) y neumológicas (4%).

E.C.P SIARME EDITADAS (2).JPG El sistema está integrado a la red 911, con presencia en cuatro localidades. Estefania Petrella

Un sistema que responde en el territorio

El director del Siarme, Miguel Ledesma, destacó la preparación y el compromiso del equipo que integra el sistema. “Tenemos un sistema preparado para responder ante situaciones críticas allí donde ocurre la urgencia. Contabilizar 590 intentos de suicidio y más de 3.600 incidentes viales nos obliga a coordinar esfuerzos de forma permanente, sabiendo que en la franja de 18 a 21 horas enfrentamos nuestra mayor presión operativa”, señaló.

Ledesma remarcó además los resultados de la auditoría realizada sobre las atenciones de las cuatro bases. “Fue una sorpresa la terminación final de la auditoría, con números impactantes y patologías de alta incidencia que se repiten. Una de las premisas del sistema fue evitar que patologías banales lleguen al hospital y alivianar las guardias”, explicó.

El director también resaltó los tiempos de respuesta: “Tenemos muy poca demora en la salida y en la atención, especialmente en los códigos rojos y amarillos. Eso nos fortalece como grupo y permite que la sociedad sepa que hay un sistema prehospitalario gratuito, del Gobierno de Río Negro, que funciona los 365 días del año”.

AS-Cipolletti-2024-12-20-Simulacro Accidente en Cipo (8).JPG El sistema tuvo que responder a 70 paros cardiorrespiratorios y más de 130 accidentes cerebrovasculares (ACV), sumado a 590 intentos de suicidio. Antonio Spagnuolo

El Siarme opera de manera integrada con el 911, número oficial de emergencias de la provincia. Las llamadas ingresan al sistema, donde personal de salud evalúa la situación y coordina la respuesta, en articulación con la Policía cuando el escenario lo requiere. “Si nos llaman es porque el servicio está funcionando al 100%. Queremos seguir creciendo en tecnología y en capacidad de atención. El único beneficiario es el paciente”, concluyó Ledesma.

Con estos números, el sistema de emergencias cierra el 2025 reafirmando su rol como red de contención y respuesta inmediata en el territorio rionegrino.