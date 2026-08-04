El hospital de Cipolletti refuerza la vacunación BCG para recién nacidos: cuándo se aplican

Con el objetivo de acompañara y proteger la salud de los recién nacidos, el Hospital Pedro Moguillansky fortalecerá el esquema de vacunación en el Vacunatorio Central los días viernes.

El Hospital Pedro Moguillansky se encargará de suministrar la vacuna BCG que se aplicará todos los días viernes, en el Vacunatorio Central, ubicado en Pastor Bowdler 1200, de 8 a 14 horas.

Las vacunas son una de las principales medidas para prevenir enfermedades infecciosas , en especial en los bebés y niños pequeños, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves por no tener defensas suficientes.

Por eso es tan importante vacunar a los bebés, aplicando las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación correspondientes.

Una vacuna para prevenir la tuberculosis

Vacunar a todos los recién nacidos con BCG para prevenir formas graves de tuberculosis como por ejemplo la meningitis y se recomienda su aplicación antes de que deje la maternidad, dentro de los 7 días de su nacimiento. Se la aplicarán en el brazo derecho y es común que se le forme una pequeña cicatriz. Las vacunas son seguras y eficaces, su aplicación es necesaria para mantenernos sanos.

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis (TB) es una enfermedad prevenible, tratable y curable causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, también conocida como bacilo de Koch.

De acuerdo a la localización de la enfermedad, se habla de tuberculosis pulmonar, cuando el órgano afectado es el pulmón. Esta es la forma más común.

La tuberculosis extrapulmonar es la tuberculosis que afecta a órganos y tejidos fuera de los pulmones. Son formas más graves y pueden producir artritis, meningitis, osteomielitis, entre otras secuelas.

La detección temprana es una de las principales herramientas para prevenir esta enfermedad. El diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis está disponible en todos los centros de salud y hospitales de nuestro país.

¿Cómo se transmite?

Cualquier persona puede contraer tuberculosis, especialmente quienes conviven o pasan varias horas con alguien que tiene la enfermedad en sus pulmones y no se encuentra en tratamiento. El contacto con una persona enferma durante varias horas en ambientes cerrados y poco ventilados aumenta el riesgo de contagio. Por tanto, familia conviviente, amigos, compañeros de trabajo, estudio, de instituciones deportivas y culturales, deberían realizar un estudio clínico para evaluar posibilidad de infección.

La forma más común de contagio de la tuberculosis es a través del aire, cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa tose, estornuda o habla, liberando bacterias al ambiente. Estas bacterias pueden ser inhaladas por otras personas y causar la infección. El contagio es más probable en espacios cerrados y/o con poca ventilación, donde las bacterias pueden permanecer en el aire durante más tiempo.

¿Quiénes presentan mayor riesgo de enfermar?

Cualquier persona puede adquirir esta enfermedad. Sin embargo, algunas personas tienen mayor riesgo de contagiarse de tuberculosis. Entre las personas con mayor probabilidad de enfermarse con TB se incluyen las siguientes:

Personas que viven o trabajan con otras enfermas de tuberculosis.

Personas con un estado de nutrición e inmunidad deficientes: que padecen de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, VIH, sida, desnutridos severos, entre otras.

Embarazadas y postparto.

Personas que viven en estado de hacinamiento y en condiciones precarias.

Personas con un consumo excesivo de alcohol y drogas.

Personas privadas de la libertad y en comunidades cerradas (hogares de adultos mayores, de niños y adolescentes, entre otros), debido a las posibles condiciones de hacinamiento.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas más habituales de la enfermedad son:

Tos persistente -con o sin expectoración- por más de 15 días .

. Fiebre y sudoración, en especial durante la noche.

Eliminación de sangre en el catarro.

Falta de apetito y cansancio.

Pérdida de peso.

Es muy importante acudir a un hospital o centro de salud cercano si se presenta alguno de estos síntomas.

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Horarios del Vacunatorio Central

Se recuerda a los vecinos que la vacunación para completar el Calendario Nacional es de lunes a viernes de 8 a 14.30 horas. en Pastor Bowdler al 1200 y en los Centros de Salud también de lunes a viernes, durante la mañana.

En caso de que se requiera mayor información se encuentra habilitado el correo: [email protected].

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