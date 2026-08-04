Le chocó el auto estacionado, escapó y luego se presentó: "Dijo que se abatató", contó el damnificado

El incidente ocurrió en Cipolletti. Una camioneta impactó contra un Palio, que a su vez chocó otra camioneta. Todo quedó en manos de los seguros.

El Palio de los damnificados resultó con daños materiales atrás y adelante. Su dueño lo había acondicionado para venderlo.

Una camioneta descontrolada chocó un vehículo que estaba estacionado en pleno centro de Cipolletti , y el conductor causante del hecho escapó. El incidente ocurrió el sábado alrededor de las 7 de la mañana en Belgrano 340 -casi Irigoyen-, donde se encuentra la histórica tintorería de la familia Nakandakare , de origen oriental.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, pero si graves daños materiales, quedó registrado por una cámara de seguridad de una propiedad vecina. El video fue publicado en redes sociales por los damnificados con el fin de obtener datos que les permitiera encontrar al responsable.

En las imágenes se puede observar que la camioneta hace una maniobra de zigzagueo y por poco no se estrella con otros rodados que estaban sobre la vereda izquierda, para luego salir disparada hacia el sector opuesto, donde embistió un Fiat Palio.

Horas después de su difusión se presentó un joven que admitió hacer sido el autor del episodio. “Me dijo que se abatató y que por eso se fue”, explicó Jorge Nakandakare, propietario del Palio impactado, el que a su vez chocó otra camioneta que estaba adelante, por lo que sufrió deterioro en ambos lados.

Las partes acordaron derivar el trámite a las empresas aseguradoras, por lo que Jorge espera lograr que le paguen las roturas. El dueño del auto destacó que es modelo 2013, pero que lo mantenía en estado impecable. Incluso sostuvo que semanas atrás le había hecho un service completo, dado que tenía planeado venderlo.

Nakandakare, quien es oriundo de Cipolletti pero hace poco más de 40 años que vive en una ciudad de Neuquén con un emprendimiento comercial del mismo rubro familiar, indicó que hizo la denuncia en la Comisaría Cuarta, por lo que se inició una causa judicial.

Dos heridos en vuelco en la Ruta 22

Un vehículo que viajaba desde Chubut hacia Neuquén despistó y volcó en la Ruta 22, a la altura de Coronel Belisle. El personal de Bomberos Voluntarios asistió en el lugar y los ocupantes fueron derivados para estudios preventivos, aunque se encuentran fuera de peligro.

El impactante siniestro vial, según se informó, tuvo lugar en el kilómetro 1022. El vehículo era ocupado por dos personas que se desplazaban desde Puerto Madryn con destino a la ciudad de Neuquén. Por razones que se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó un despiste seguido de vuelco a un costado de la calzada.

La alarma en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle ingresó a la 1:42, activándose de inmediato el protocolo de emergencia bajo código rojo. Apenas tres minutos después, a la 1:45 horas, partió hacia la zona del hecho el Móvil 05 con una dotación integrada por tres efectivos.

Al arribar al lugar del siniestro, los bomberos procedieron a asegurar la escena, brindar las primeras intervenciones de contención y verificar el estado físico de los accidentados.

Afortunadamente, los dos ocupantes no presentaban lesiones de gravedad a simple vista. Sin embargo, por precaución y para descartar cualquier traumatismo interno, los profesionales médicos dispusieron su traslado al hospital local con el fin de realizarles una evaluación clínica más exhaustiva.

Tras finalizar las tareas de auxilio, despejar la calzada y verificar las condiciones de seguridad en el sector, la dotación de bomberos emprendió el regreso a la central cerca de las 3, concluyendo el operativo sin novedades de fuerza mayor ni daños en el equipamiento utilizado.