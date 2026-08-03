Borrachos al volante: cuál fue el nivel más alto de alcoholemia que se registró en Cipolletti

Seguridad Vial de la Policía rionegrina desplegó controles en los accesos a Cipolletti con más de 700 vehículos controlados y varias actas por alcoholemia.

Borrachos al volante: cuál fue el nivel más alto de alcoholemia que se registró.

Personal de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro difundió el relevamiento sobre los controles de tránsito realizados en los puentes carreteros que unen Cipolletti con Neuquén.

Durante el primer fin de semana del mes de agosto se fiscalizaron 772 vehículos y conductores que transitaban por el sector, y se constataron 13 casos de alcoholemias positivas. Dentro del informe se incluyeron dos conductores que se negaron a realizar la prueba . En este último caso quedan considerados como ''positivos''.

El caso más resonante fue el de un conducto de una camioneta Toyota Hilux que al realizar el control registró que tenía 2,18 gramos/l de alcohol en sangre.

El nivel de ingesta correspondía a una intoxicación alcohólica que apenas le permitía mantenerse en pie. Según las consideraciones médicas, en esa instancia hay una notable pérdida de reflejos y de la motricidad fina; un andar con tambaleo; dificultades para hablar; pérdida de la comprensión y la posibilidad de quedar inconsciente. Producto de este resultado, quedó demorado y con el vehículo secuestrado.

¿Qué sucede si alguien se niega a hacer el test de alcoholemia?

En esos casos, la legislación nacional habilita a considerarlos como “positivos” y se les establece las mismas condiciones: retiro del carnet de conducir, secuestro del vehículo y una multa. Además, para recuperar la licencia deben presentarse a rendir un examen de sensibilización por el manejo en esas condiciones.

Durante los operativos, el Cuerpo de Seguridad Vial labró además 23 actas de infracción policial por distintas contravenciones.

La Policía de Río Negro desplegó un amplio operativo de control en el inicio al fin de semana. Gentileza

Seguridad vial: un WhatsApp para denunciar maniobras peligrosas en todo el país

El mecanismo es simple, pero requiere cumplir con ciertos pasos para que el reporte sea válido. Quienes detecten una conducta peligrosa deberán enviar un mensaje por WhatsApp con material audiovisual —fotos o videos— donde se pueda identificar claramente la infracción y, fundamentalmente, la patente del vehículo involucrado.

Además, se deberá aportar información básica sobre el hecho: lugar, fecha y hora aproximada. Luego, el denunciante deberá completar un breve formulario para formalizar la presentación.

Entre las conductas que pueden ser reportadas se incluyen algunas de las más frecuentes y riesgosas en la vía pública: conducir bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad, picadas ilegales, sobrepasos indebidos, uso del celular al volante, circulación de menores al mando de vehículos, patentes adulteradas y situaciones de violencia vial.

Un aspecto clave es que el registro del hecho debe ser realizado por terceros, como acompañantes o peatones. En ningún caso quien conduce puede manipular el celular para hacer la denuncia, ya que eso también constituye una infracción.

El número habilitado es el 11-2787-0000, y está activo para recibir denuncias en todo el territorio nacional.