Cipolletti abre la inscripción a cursos gratuitos con salida laboral: cómo inscribirse

El Municipio comunicó los nuevos cursos de agosto. Las inscripciones son gratuitas y es para personas de 18 a 60 años con domicilio en la ciudad.

La Municipalidad de Cipolletti , a través de la Dirección de Capacitación y Empleo, anunció la apertura de inscripciones a nuevos cursos gratuitos con salida laboral . Entre las propuestas de agosto se destacan las capacitaciones orientadas a potenciar emprendimientos y mejorar la empleabilidad de los vecinos.

La iniciativa forma parte de una política sostenida de formación profesional que busca brindar herramientas concretas para la inserción laboral, especialmente en un contexto donde la capacitación en oficios se vuelve clave para acceder a nuevas oportunidades económicas.

El curso de lencería artesanal está destinado a personas de entre 18 y 60 años con domicilio en Cipolletti. La propuesta apunta principalmente a quienes se encuentran desocupados o buscan iniciar un emprendimiento propio que les permita generar ingresos.

La nueva convocatoria está destinada a personas de 18 a 60 años.

La capacitación tendrá una duración de tres meses y será dictada por la instructora Carina Broda Mollar, quien cuenta con amplia experiencia en la enseñanza de este tipo de talleres y una destacada trayectoria en la formación de emprendedores locales.

Según se informó, la inscripción es gratuita, aunque durante el cursado se solicitará a los participantes la adquisición de algunos materiales necesarios para el desarrollo de las prácticas.

La sede del DVN es uno de los puntos de inscripción presencial a los cursos. Estefania Petrella

Fechas, lugares y modalidad de inscripción

Las inscripciones se realizan de manera presencial en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso a vecinos de diversos barrios.

En el Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del barrio Del Trabajo, ubicado en Alberti 176, la inscripción se llevará a cabo el martes 11 de agosto entre las 11 y las 12. El cursado comenzará el martes 18 de agosto y se dictará semanalmente en el horario de 9 a 12.

Por otro lado, en el Centro de Promoción Comunitaria del Distrito Vecinal Noreste (DVNe), situado en la intersección de Domingo Savio y Las Jarillas, la inscripción será el miércoles 12 de agosto, también de 11 a 12. Las clases iniciarán el miércoles 19 de agosto, en el mismo horario matutino.

Desde el área municipal destacaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados acercarse en tiempo y forma para asegurar su lugar en la capacitación.

Cada mes, se desarrollan diversos cursos de formación gratuitos.

Un área clave para la inserción laboral

La Dirección de Capacitación y Empleo cumple un rol central en la articulación entre vecinos y el mercado laboral local. Su trabajo se orienta tanto a la formación como a la intermediación, facilitando el acceso a oportunidades concretas de empleo.

Entre sus principales funciones se encuentra la recepción de currículums vitae en formato digital, una modalidad que permite agilizar los procesos de vinculación con empresas y comercios de la ciudad, además de contribuir a la despapelización.

Asimismo, el área brinda asesoramiento personalizado para la confección de CV, una herramienta fundamental para quienes buscan insertarse en el mercado laboral formal.

Formación constante y oficios con demanda

A lo largo del año, la Dirección dicta entre siete y ocho cursos mensuales vinculados a oficios con rápida salida laboral. Las propuestas abarcan áreas como gastronomía, tecnología, costura y servicios, además de incluir charlas de orientación laboral.

En el marco del Ciclo de Capacitaciones 2026, se promueve la obtención de certificaciones válidas en distintas disciplinas, entre ellas atención al público, marketing digital, inteligencia artificial, panadería y confección textil.

Este enfoque busca responder a las demandas actuales del mercado, brindando herramientas prácticas que permitan a los vecinos mejorar sus perfiles laborales o desarrollar proyectos independientes.

La Dirección de Capacitación y Empleo funciona en el edificio municipal. Estefania Petrella

Vinculación con empresas y trabajo territorial

Otro de los pilares del área es la gestión de una base de datos laboral actualizada, que permite vincular a los postulantes con empresas locales que requieren personal. Este sistema facilita una intermediación más ágil y efectiva.

Además, se impulsa un fuerte trabajo territorial a través de los Centros de Promoción Comunitaria, donde se dictan capacitaciones en distintos barrios para garantizar el acceso equitativo a la formación.

Para consultas o mayor información, los interesados pueden comunicarse al 299-5789466, enviar un correo electrónico a [email protected] o acceder al micrositio correspondiente en la página web oficial del municipio.