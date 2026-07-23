Formación y empleo: 150 vecinos reciben sus diplomas de capacitación laboral

Habrá entregas durante los próximos días. Qué áreas se capacitaron y cómo se busca potenciar la inserción laboral.

La Dirección de Capacitación y Empleo informó el cronograma de entrega de certificados que se llevará a cabo durante los próximos días.

La Dirección de Capacitación y Empleo informó el cronograma para la entrega de certificados a más de 150 personas que culminaron con éxito sus cursos y talleres orientados al mercado de trabajo.

El programa busca brindar herramientas concretas para impulsar el empleo y el desarrollo emprendedor, respondiendo a la demanda de oficios y servicios de la zona.

La agenda quedó dividida entre los distintos cursos que se fueron brindando en los distintos puntos de la ciudad:

Lunes 27 de julio: Curso de Barbería, en el Barrio 2 de Febrero a las 14 horas.

Miércoles 29 de julio: Mozo en el Centro de Promoción Comunitaria del barrio Pichi Nahuel a las 14 horas.

Jueves 30 de julio: Barbería con Adolescencia, Centro de Promoción Comunitaria del barrio Distrito Vecinal Noreste (DVNe) a las 10 de la mañana.

Viernes 31 de julio: Curso de Mucama y Recepcionista de Hotel, en el piso 5° del edificio municipal de Yrigoyen 379, a las 10 hrs.

En tanto, para la entrega de diplomas prevista para el mes de agosto, el día a día quedará conformado de la siguiente manera:

Martes 4 de agosto: Lencería en el Centro de Promoción Comunitaria del barrio Costa Norte, a las 9 hrs.

Miércoles 5 de agosto: Costura en el Centro de Promoción Comunitaria del barrio Del Trabajo a las 16 hrs.

Jueves 6 de agosto: Lencería en el Centro de Promoción Comunitaria del Barrio Anai Mapu a las 9 hrs.

Viernes 7 de agosto: Costura en el Centro de Promoción Comunitaria DVNe a las 15 hrs.

La Dirección de Capacitación y Empleo del municipio funciona como un área clave para la intermediación laboral y la formación profesional de los vecinos, buscando mejorar sus herramientas para la búsqueda activa de empleo y/o la iniciación de un emprendimiento.

Se promueve la formación en oficios con certificaciones válidas, incluyendo áreas como atención al público, marketing digital, inteligencia artificial, panadería, y costura.

Es importante resaltar que se coordinan actividades y capacitaciones en los Centros de Promoción Comunitaria (CPC) llegando a los diferentes barrios y sectores de la ciudad.

Capacitarte en Cipolletti: cómo inscribirse en los cursos gratuitos

Las inscripciones para Capacitarte en Cipolletti se realizan de forma presencial en la Delegación de Desarrollo Humano de la provincia, ubicada en Yrigoyen 1047. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30.

El trámite es sencillo y está dirigido a personas desde los 16 años en adelante. No se requiere inscripción online ni intermediarios, lo que busca garantizar igualdad de acceso a todos los vecinos interesados en capacitarse.

Desde el organismo provincial remarcaron que la modalidad presencial apunta a facilitar el acompañamiento en el proceso de inscripción, permitiendo evacuar dudas y orientar a los postulantes sobre las opciones disponibles según sus intereses.

Entre los cursos disponibles se encuentran herrería, soldadura, plomería, tapicería, electricidad, ayudante gasista y albañilería, todos con alta demanda en el mercado laboral y salida inmediata en distintos rubros.

También se incluyen opciones como pintor de obra, confección de indumentaria y oficio de mucama, pensadas para fortalecer habilidades prácticas y mejorar las posibilidades de inserción en sectores específicos de la economía.

En paralelo, el programa incorpora capacitaciones en marketing digital y streaming, dos áreas en crecimiento que ofrecen herramientas clave para el trabajo independiente y el desarrollo de emprendimientos.