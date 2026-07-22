Patricia Marrazzo impulsa el debate y el estudio del idioma en la educación

La tallerista literaria propuso mejoras en la enseñanza, fomentando el espíritu crítico y el debate y un estudio más intenso del castellano.

La reconocida tallerista literaria y escritora Patricia Marrazo se pronunció a favor de introducir cambios en la enseñanza con el fin de fomentar un mayor espíritu crítico y el debate . Propuso también profundizar el estudio de la lengua castellana e incentivar la lectura y el disfrute de la literatura, sin desvirtuar los textos con análisis demasiado abstractos y rebuscados.

Marrazzo es profesora titulada de Ciencias de la Educación y se ha dedicado durante muchos años a dar talleres de lectura, escritura y literatura, dirigidos en sus comienzos y por un prolongado período principalmente a niños y niñas y después también a personas adultas.

Este viernes 24 de junio, a partir de las 16, está prevista su participación en el ciclo de "Actividades de Vacaciones de Invierno" de la Biblioteca Popular Escritores Patagónicos , ubicada en las 1200 Viviendas.

La escritora y tallerista Patricia Marrazzo destaca la necesidad de fomentar el espíritu crítico y el debate, tanto en la vida como en la educación. También considera fundamentales la armonía y la paciencia. Estefania Petrella

Para la ocasión, ha elegido un texto literario, un cuento, que leerá y sobre el cual conversará con el auditorio presente, que estará conformado sobre todo por niños, aunque también podrán asistir jóvenes y adultos. La literatura infantil, si bien hecha, está destinada a chicos y chicas, pero, a la vez, es siempre adulta. Los sentimientos y emociones son universales.

En diálogo con LMCipolletti, Marrazzo puntualizó que durante su actividad en la Biblioteca contará "una historia para que ruede, llegue a otros y emocione, se sienta distinto, se transforme. Y ya no sea él mismo porque le conté de otro, de un personaje que le recuerde a él mismo en algún sentido. Algo visto desde un lugar, desde una manera de ver el mundo que lo conmueva. Algo contado de otro, pero que es, a la vez, suyo y mío, claro, y de todos".

Enfatizó que "las historias narradas en ronda siempre se celebran, se esperan con ganas. No ha podido la virtualidad, las redes, los juegos en líneas ganarle a la magia de la 'ronda de verdad', mediando cuentos, cantos, chistes, risas. Magia que se espera para este viernes".

El recordado taller Carrusel

La escritora, hija del escritor y empresario Pascual Marrazzo, de vasta trayectoria en la ciudad como industrial y literato, tiene su propia carrera en las letras. Así, en la década del '80 del pasado siglo fundó el taller literario Carrusel, dirigido a niños de 8 a 13 años de edad, y que luego incluyó a adolescentes y jóvenes de hasta 17.

Junto con otros escritores, llevó adelante una intensa labor, narrando "cuentos en plazas los fines de semana. Armábamos tendales de textos en la calle, hicimos el programa radial Abrapalabra en Radio Calf Universidad. También editamos y publicamos un libro cuya presentación contó con 500 personas en las calles y en el Andén de la Estación de Trenes, lugar donde estaba emplazada la flamante Casa del Escritor que de la mano del Centro de Escritores Cesar Cipolletti habíamos reciclado y fundado. Yo soy socia fundadora del Centro de Escritores".

Entre tantas iniciativas y propuestas culturales y literarias, "fundamentalmente nos divertíamos seriamente".

Ahora, a sus 62 años, Patricia sigue adelante con su vocación y su talento, con la experiencia acumulada a lo largo del tiempo y con la voluntad puesta en dar renovado impulso a la creatividad, la imaginación y a los deseos de un presente y un futuro mejores, para todos.

Ese mundo aparte, las letras

Sigue apostando por la literatura, por las narraciones, "porque es otra cosa. Es otro mundo. O sea, yo sigo apostando a que a los chicos les gusta, porque lo veo. La magia del cuento y del mundo literario, de las historias que ocurren, las historias que son contadas".

El interés de los chicos se siente, por ejemplo, el hecho de que suelen interrumpir el relato, para dar su opinión, porque se muestran identificados, porque quieren interactuar. "Y yo mantengo el diálogo, continúo el diálogo con ellos, porque hay una avidez por la palabra, por participar y porque todo sea participación", enfatizó.

En la educación y en los talleres literarios y de creatividad, son indispensables la armonía, la paciencia y un profundo conocimiento de nuestra lengua, el castellano. Estefania Petrella

"Pareciera que los chicos tienen que decir algo y se les ocurre participar. Hay hasta un exceso de participación, no hay pasividad. Eso está muy bien, es algo que ocurre en esta época".

Las frecuentes interrupciones al leer pasajes de textos narrativos ante niños y personas de más edad "revela que también van siguiendo atentamente el hilo del relato o la narración y eso es muy lindo. Hay como un ímpetu en el querer también ellos estar en el cuento o en el centro del cuento, y que piensan en contar cosas. Esto quiere decir, para mí, que hay avidez por la palabra y por contar".

No hay espacios para hablar

Sin embargo, lo inquietante es que "hay pocos espacios" para las narraciones y quienes las escuchan puedan entablar un diálogo literario y humanista, ideal a la vez que real, bien concreto. "Porque no hay espacios para hablar. En la escuela no se puede hablar, no te dejan hablar, pero cuando uno empieza a contar algo el otro también quiere contar".

Por eso, actividades como las de este viernes son siempre muy bienvenidas, ya que en ellas, además, "las palabras se ponen bien en valor".

"Yo sigo viendo avidez por lo literario. Por supuesto que están las nuevas maneras de comunicación, las redes sociales, los juegos de computadora y los juegos" del ancho mundo de internet y las tecnologías más recientes, manifestó, pero agregó, igualmente, que también se conserva " la fascinación por el libro, incluso, por el libro físico, no solo el libro virtual. Es como que ambos se ponen a la par del juego".

Destacó que el interés y la pasión por las narraciones, por los mundos poéticos, están arraigados en el ser humano. Son sentimientos y emociones de naturaleza "ancestral", que se pueden expresar tanto en lo virtual como en lo físico, quizá hoy más en lo virtual que en lo físico, pero que persiste y no se marchita.

Más corto o muy interesante

Sin embargo, los tiempos son los tiempos, y los tiempos actuales plantean sus exigencias. "Al hablar de los lectores, hay algo que se debe decir y es que quieren leer corto. Entonces, hay dos cosas por hacer. O bien los escritores escribimos más corto o bien aprendemos a que lo que se escribe largo sea lo suficientemente interesante como para sostener la idea durante mucho tiempo. Esto es todo un tema".

"Los escritores debemos preguntarnos cómo escribir para que el otro nos termine de leer y no deje por la mitad lo que estamos contando. Es una doble tarea de análisis y de ver cómo contamos las cosas. Me parece que en esto hay un cambio generacional importante", afirmó.

Necesario para la educación

Y, para garantizar el disfrute de la literatura y no su rechazo desde la niñez, lo más necesario es que en la educación y en los talleres literarios "no se descuartice una obra para su análisis".

Además, otra cosa es el estudio de la lengua, de la lengua castellana en este caso. "El idioma es otra cosa, hay que analizarlo lo más profundamente que sea posible. Y esto no se lo hace, se ha dejado de analizar el idioma y esta es la razón por la cual los alumnos no pueden escribir bien o de que no puedan hablar bien".

El resultado es que, por ejemplo, hay estudiantes que "no tienen vocabulario" y enfrentan dificultades "para armar una oración coherente o un párrafo escrito", el que tampoco son capaces de "verbalizarlo".

Sujeto, verbo y objeto

"Entonces empiezan hablando con el objeto directo, después siguen con el verbo, después dicen el sujeto, el sustantivo, van mezclando maneras y modos de la oración para expresa algo que sería muy fácil si tuvieran bien en claro las estructuras de una oración. Se podrían expresar mejor", resaltó.

"Y no es difícil, es muy fácil. No te digo que lo empieces a saber en primer grado, pero en séptimo tenés que tener una idea básica de la estructura, del análisis sintáctico. Para poder escribir y hablar bien, y no torcerlo", subrayó.

Por eso, en el presente se impone la necesidad de ayudar a que la avidez por la narración, por lo literario, pueda canalizarse de la mejor manera posible. Para la tallerista Marrazzo, un buen camino es "la técnica del debate, pero no para un análisis técnico del cuento, de la narración, sino como una propuesta para apreciar lo que está contando el escritor. Hacer un debate de lo que se está diciendo".

Prácticas institucionales de debate

De allí que se requiera que los alumnos o los participantes de talleres dispongan de "sus propios argumentos y su propio vocabulario, reflexiones y pensamientos para desarrollar una idea". Lamentable, esta formación es la que está haciendo falta, porque "es algo que no se hace. No se sabe debatir. Y no se sabe debatir porque no hay práctica de debate. No hay prácticas institucionales de debate".

"Esto es un problema que existe, un problema que en sí mismo debe ser debatido, con quién está a favor y con quién está en contra. Y entonces, estas reglas las hacemos o no las hacemos", enfatizó. Y lamentó que "los debates no existan en la escuela y mirá si hay para debatir en el mundo. No solamente en una Cámara del Congreso, sino en una cooperadora escolar" y en todo otro lugar o espacio donde resulte pertinente.

Así las cosas, la tallerista reflexionó que "si las personas no están preparadas para usar el idioma bien, más o menos, o sea, para tener por lo menos rudimentos del idioma y tener también conocimientos, aunque sean mínimos, de lo literario, se enfrentan a un mundo que los avasalla directamente".

De entrada, espíritu crítico

Por tal motivo, proclamó la necesidad de "fomentar el espíritu crítico de entrada, en la escuela y en todos los grados, y también en todas las edades, porque, de ese modo, vas a ir viendo cómo va creciendo el espíritu crítico, la formación del espíritu crítico".

"Porque el alumno tiene que saber que, cuando vea una foto en internet, ya hay una ideología detrás de esa foto. Y que cuando vea una publicación, de lo que sea, en forma de imagen o con palabras, debe saber que atrás hay una intención de lo que quiere mostrar y convencer la persona que lo está generando", enfatizó.

Un aspecto de la realidad en el presente que llama la atención de Patricia es la celeridad con la que se procura o pretende concretar todo. Al contrario, para ella lo que se necesita es más "armonía entre la mente y el cuerpo". Más armonía en todos, no solamente como una opción debida para los escritores.

La paciencia y la armonía

Y, junto con la armonía, lo que hoy se debería cultivar más es "la paciencia", una paciencia que se extraña en Occidente y que debería ser cultivada "como lo hacen los orientales".

Para la cipoleña Patricia Marrazzo, se debe cultivar y enseñar la paciencia. Como un antídoto contra el exceso de velocidad que impone la máquina y la tecnología. Estefania Petrella

Para los escritores y lectores, armonía y paciencia son fundamentales. De allí que haya que sintonizar en todo momento lo espiritual con lo corporal. Porque, si no, se termina imponiendo la máquina, la maquinaria tecnológica de la actualidad, en la que "te movés a toda velocidad, los dedos se mueven a toda velocidad y te enfrentás a una rapidez cuando leés o escribís que tenés que frenar. Tenés que tomarte un tiempo, otro tiempo. Pero no cultivamos la paciencia acá".