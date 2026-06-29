Preocupa el avance del ciberbullying: lanzan charlas en escuelas de Cipolletti para prevenir casos

La Provincia puso en marcha una campaña en escuelas primarias de Cipolletti para detectar, prevenir y concientizar sobre el acoso digital.

El avance de la tecnología y el uso cada vez más frecuente de redes sociales entre niños y adolescentes encendió una alarma que preocupa cada vez más: el crecimiento de casos de ciberbullying .

Frente a este escenario, el Gobierno de Río Negro puso en marcha en Cipolletti un ciclo de charlas de prevención destinado a estudiantes, con el objetivo de promover un uso responsable de la tecnología y generar conciencia sobre los riesgos del acoso digital .

La propuesta es impulsada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Comunitaria , dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, junto al Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

El primer encuentro se realizó en la Escuela Primaria N°45 de Cipolletti, donde alrededor de 40 estudiantes de 6° y 7° grado participaron de una jornada de intercambio enfocada en una problemática que afecta cada vez con mayor frecuencia a niños, niñas y adolescentes.

Cómo detectar situaciones de violencia en redes

Las actividades estuvieron a cargo de la licenciada Sofía Scilipoti, integrante de la delegación Alto Valle Oeste.

Durante las charlas, los estudiantes trabajaron sobre distintas situaciones vinculadas al ciberbullying, aprendiendo a identificar conductas violentas en plataformas digitales, comprender el impacto emocional que generan este tipo de agresiones y reconocer la importancia de pedir ayuda ante estos casos.

Apuntan a construir entornos digitales más seguros

Desde el organismo provincial explicaron que el objetivo central es fortalecer habilidades socioemocionales, fomentar el respeto entre pares y promover vínculos saludables tanto dentro como fuera del ámbito virtual.

Además, remarcaron que la prevención dentro de las escuelas resulta clave para construir entornos digitales más seguros y evitar que situaciones de violencia online sigan creciendo entre los más jóvenes.

Un problema que preocupa cada vez más a familias y docentes

Desde el área de Seguridad señalaron que este tipo de acciones buscan generar conciencia no solo en estudiantes, sino también en toda la comunidad educativa.

La meta es avanzar en una convivencia digital basada en el respeto, la empatía y la prevención, en un contexto donde las situaciones de acoso a través de celulares, redes sociales y plataformas digitales se multiplican año tras año.