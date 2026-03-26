Denuncian violencia y bullying en la escuela de El Manzanar: exigen el traslado urgente de una estudiante

Un grupo de amigas sufre amenazas, comentarios discriminadores e invitaciones para pelear. Una de las adolescentes padece problemas de ansiedad y tiene miedo de ir a la ESRN 35.

La situación comenzó en mayo de 2025, cuando una de las estudiantes señaladas atacó a una joven dentro del establecimiento educativo. Foto: Archivo.

Una preocupante denuncia por bullying , amenazas y violencia en el aula tuvo lugar en la ESRN 35 del Barrio El Manzanar , Cipolletti . Se trata de un grupo de estudiantes que protagonizaron peleas en el establecimiento el año pasado, publican insultos y comentarios discriminatorios en las redes sociales y convocan a enfrentamientos después de las clases.

Una familia de Cipolletti realizó la denuncia pública por situaciones de bullying que sufre su hija y su grupo de amigas desde 2025. La madre de la estudiante, Clara Fernández, en declaraciones a LMCipolletti explicó que su hija no quiere ir a la escuela , que padece ataques de ansiedad, problemas para dormir y dificultades para comer ante el malestar que le genera un grupo de estudiantes de su mismo curso.

“Mi hija está con ataques de ansiedad , no quiere ir al colegio, cada vez que tenemos que ir no puede sentarse a almorzar, no puede comer, sale con dolor de cabeza, abombada, asustada, entonces ella está todo el tiempo con miedo ”, explicó Fernández.

La situación comenzó en mayo de 2025, cuando una de las estudiantes señaladas atacó a una joven dentro del establecimiento educativo. Este primer enfrentamiento, marcó el inicio de un camino de intimidaciones, insultos, amenazas vía redes sociales, y convocatorias a peleas a la salida del colegio protagonizadas por un grupo reducido de alumnas.

“Publican amenazas por las redes sociales, sino en clase empiezan a decir: “Hoy a la salida vamos a agarrar a la de remera blanca. No dicen nombres pero dicen las características de cómo están vestidas”, indicó la mamá de la estudiante.

Escuela El Manzanar Las autoridades del colegio realizaron una reunión entre la comunidad de madres y padres para resolver el problema de la violencia. Anahí Cárdena

Comentarios discriminadores en las aulas

Otros comentarios intimidatorios hablan sobre el aspecto físico de las estudiantes, insultos y dichos discriminadores que generan temor entre los estudiantes.

Con el tiempo, el trato hostil se extendió a otros estudiantes del curso, incluso Fernández mencionó que los varones comenzaron a ser el blanco de agresiones. La mujer describió que el clima escolar de ese curso se convirtió en un "caos cotidiano".

La familia indicó que hubo intervenciones previas por parte de la institución, como talleres anti violencia o reuniones de mediación entre las madres y padres de la comunidad educativa, pero explicó que estas acciones no lograron frenar las agresiones. En ese contexto, la madre de la adolescente decidió avanzar con una denuncia pública.

Las autoridades educativas intentaron solucionar el conflicto con mediaciones

Las autoridades del colegio realizaron una reunión entre la comunidad de madres y padres para resolver el problema de la violencia. Sin embargo, el encuentro comenzó con la premisa “Acá no hay culpables, acá somos todos víctimas”, una perspectiva que no fue avalada por las madres de las estudiantes violentadas.

“Cuando citaron a otras mamás nos dijeron que teníamos que tener una conversación y llegar a una solución. Después ofreció un sistema de estudio desde la casa para las estudiantes señaladas, si persistía el conflicto. Obviamente todos tienen el mismo derecho a estudiar”, indicó Fernández.

La madre también apuntó contra el Consejo de Educación, donde acudió para buscar una solución. Según relató la mujer, fue atendida rápidamente por una supervisora pero sin obtener respuestas concretas o medidas a futuro que resuelvan la problemática estudiantil.

“Yo hoy necesito velar por la vida de mi hija, por la salud de mi hija. Porque está sufriendo con ataques de ansiedad, problemas para dormir y comer. Lamentablemente el grupito sigue ahí y va a seguir afectando a otras chicas”, agregó la madre de la estudiante.

Escuela El Manzanar Anahí Cárdena

La mujer detalló que la denuncia pública surgió a partir de la falta de respuestas de la institución escolar y de la Supervisión de Nivel Medio del Ministerio de Educación. En esa línea, solicitó el cambio de escuela hacia la ESRN 152 del barrio Anai Mapu, un establecimiento educativo ubicado a escasas cuadras del domicilio de la adolescente.

La madre de la estudiante pidió el pase de escuela

Sin embargo, el sistema de asignación de banca del sistema educativo de Río Negro no se basa en el radio del domicilio del estudiante, sino en la inscripción previa y las diferentes prioridades de las escuelas seleccionadas en el formulario.

“Nosotros en ningún momento pusimos el Colegio 35 de Manzanares y nos mandaron allá. Yo hice el reclamo para hacer el pase pero te cansan, nosotros tenemos que cruzar todo Cipolletti para buscar a mi hija, retirarla del colegio, asistir ante cualquier eventualidad, es una cuestión de organización familiar”, indicó Fernández.

Fernández solicitó una solución urgente a la problemática de la violencia de la ESRN 35, para detener las amenazas, comentarios intimidatorios y discriminadores emitidos por este grupo de estudiantes. En ese sentido, reclamó el pase de colegio para que su hija comience a asistir a la ESRN 152 y pueda vivir con tranquilidad la etapa de la secundaria.