Denuncian a dos docentes del CET 30 por maltrato y bullying durante exámenes

Alumnos y padres del CET 30 denunciaron a dos docentes por burlas y maltrato durante exámenes. Educación intervino en el caso.

Dos docentes fueron apartados de las mesas de exámenes del CET 30 por denuncias de bullyng hacia los alumnos.

En una semana clave para el cierre del ciclo lectivo, estudiantes y familias del CET 30 de Cipolletti denunciaron a dos docentes por ejercer maltrato y burlas durante las instancias de examen oral, lo que derivó en una intervención del Consejo Provincial de Educación ( CPE ) y en la separación momentánea de los profesores involucrados. La situación generó un fuerte malestar dentro de la comunidad educativa, especialmente entre los cursos de sexto año, que se encuentran en etapa definitoria de su trayectoria escolar.

La crisis estalló cuando un grupo de alumnos decidió visibilizar el problema a través de una sentada, negándose a rendir frente a los docentes acusados . La medida, acompañada por padres y madres, forzó una respuesta institucional.

Paola , mamá de una estudiante de sexto año, relató a LM Cipolletti que el maltrato no era un hecho aislado ni reciente. “ Nosotros como papás nos enteramos lamentablemente tarde. Esto no es de ahora solamente, sino que hay otros años donde este mismo docente hizo lo mismo . Alumnos ya egresados vivieron la misma circunstancia”, contó.

Según describió, los episodios ocurrían durante las exposiciones orales en la materia de Prácticas Profesionalizantes, una instancia determinante para la aprobación del año. “Cuando ellos tenían que exponer, los docentes se reían de ellos si se equivocaban, cuando cometían un error les decían cosas despectivas. Los chicos se ponían nerviosos y por eso también se equivocaban”, explicó.

El miércoles, tras enterarse de la situación, un grupo de familias se presentó en el colegio. Participaron padres de los cuatro cursos de sexto año, quienes coinciden en que “a todos los chicos les viene pasando lo mismo”.

Escuelas técnicas Los padres decidieron intervenir con los directivos de la institución para plantear la situación. Archivo

Un acta que no se cumplió y la reacción estudiantil

La comunidad educativa firmó un acta con directivos para evitar que los docentes denunciados siguieran tomando exámenes. Sin embargo, según relataron los padres, al día siguiente se les informó que las evaluaciones continuarían con los mismos profesores. La decisión encendió aún más el reclamo.

Ante este incumplimiento, los estudiantes impulsaron una sentada para no ingresar al examen. “No queríamos que estén delante de docentes que les ejercían bullying”, explicó Paola. La protesta obligó al establecimiento a solicitar la intervención del CPE.

Representantes del organismo provincial se hicieron presentes, escucharon a padres y alumnos y recopilaron testimonios sobre el clima durante las evaluaciones. Según los denunciantes, muchos estudiantes habían sido desaprobados o enviados a recuperar en febrero bajo criterios que consideran injustos.

Consejo Provincial de Eduacación.jpg Desde Educación decidieron apartar a los dos docentes y continuar las mesas de examen con otros. Archivo

Medidas inmediatas y reclamo de garantías

Tras escuchar los testimonios, Educación resolvió apartar momentáneamente a los dos docentes de la instancia evaluativa final. Los exámenes serán retomados en los próximos días por otros profesores de taller, con presencia de directivos para garantizar “transparencia y un clima adecuado”, según acordaron las partes.

Romina Faccio, directora general de Educación confirmó a LM Cipolletti que "se hizo lugar al pedido y presentación de los padres ante el caso denunciado y que a partir de ahora será la Junta de Disciplina quien resuelva la situación de ambos docentes". "Por lo general, la junta suele actuar con celeridad", expresó. Además garantizó la continuidad de las etapas finales evaluatorias de los alumnos sin ánimos de perjudicarlos que en el proceso.

Por su parte, Paola destacó que Educación confirmó que también se revisará la situación de los alumnos ya desaprobados: “A los chicos que habían mandado a febrero se les dará otra posibilidad de exponer su examen nuevamente y serán evaluados por otros docentes”.

La mamá insistió en que el reclamo no es solo por esta mesa, sino por un cambio estructural en la dinámica pedagógica del área. “Esperamos que se cumpla lo que se elaboró en el acta y que los estudiantes puedan exponer sin miedo, sin temor a ser desaprobados por un trato hostil”, expresó.

La denuncia abre ahora un proceso interno de supervisión, donde los testimonios de los estudiantes tendrán un rol central. Mientras tanto, las familias esperan que las medidas adoptadas permitan un cierre de año sin presiones ni maltratos, y que el episodio sirva para revisar prácticas docentes dentro del establecimiento técnico.