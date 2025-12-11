Cipolletti sumó un nuevo barrio con luces LED y ya alcanza el 75% de cobertura en toda la ciudad

Se inauguró la iluminación LED en Nueva Esperanza y Cipolletti avanza hacia el 100% de cobertura para 2026. ¿Por dónde continúan los trabajos?

La transformación del sistema de alumbrado público avanza a ritmo sostenido en Cipolletti . En las últimas horas, la Municipalidad, en conjunto con el Gobierno provincial, inauguró la obra de regularización eléctrica en el barrio Nueva Esperanza , un punto clave del mapa urbano donde viven 120 familias que hasta ahora carecían de una red formal y, en muchos sectores, de iluminación básica.

La intervención incluyó la instalación de 15 luminarias LED nuevas de 100 watts y 12 postes , trabajos ejecutados por la Secretaría de Obras Públicas municipal. Pero lejos de tratarse solo de un recambio técnico, para los vecinos el impacto es profundo: significa un antes y un después en materia de seguridad, bienestar y reconocimiento territorial.

Durante la inauguración, el intendente Rodrigo Buteler destacó el valor social de la obra y el salto de infraestructura que representa para Nueva Esperanza: “ Ahora tienen una red regular de luz, tienen medidor para que les llegue la factura, eso les da una conformación de barrio real como se merecen . Hoy lo que hicimos fue prender las luces del alumbrado público”, expresó.

Buteler también confirmó que el recambio de luminarias LED continúa en distintos puntos de Cipolletti y que el objetivo de gestión está próximo a cumplirse: “Toda la ciudad tendrá 100% LED en los próximos meses. Estamos haciendo el recambio a LED de todos los focos de sodio; donde no había iluminación, hacemos LED de entrada. Todo lo que hace a la seguridad es prioritario. El año que viene terminamos con el 100% de los barrios iluminados”, aseguró.

alumbrado led Hacia fines de 2026, Cipolletti se encamina a la cobertura total de iluminación led. Archivo

La voz de los vecinos: “Antes era todo oscuro”

Para los vecinos de Nueva Esperanza, la inauguración no solo mejora la seguridad, sino que simboliza un avance largamente esperado. Una vecina relató que la oscuridad era parte de la vida cotidiana: “Estábamos a oscuras. Vivimos mucho tiempo en ranchos, pero ahora ya tenemos luz en la casa y luz en la calle, es lo más grande que hay. Antes era todo oscuro, no se veía nada”.

Otro vecino recordó los momentos de incertidumbre y riesgo durante las noches: “Yo decía: ‘Qué lástima que no pongan la luz’, porque veíamos los bultos cruzar en la calle, pero no se veía la cara, no sabíamos quién era. Gracias a Dios ahora tenemos la luz”.

Las historias reflejan un problema que se repetía en numerosos sectores periféricos y que hoy comienza a revertirse a partir de un plan municipal que busca cobertura total con tecnología LED, reconocida por su mayor eficiencia energética y su impacto directo en la prevención del delito.

Nueva iluminación plaza San Martin Cipo.png Hasta el momento, la ciudad cumple con el 75% de cobertura con esta nueva luminaria. Gentileza

Un plan que abarca toda la ciudad

Con Nueva Esperanza ya iluminado, Cipolletti cuenta hoy con un 75% de su alumbrado público reconvertido a tecnología LED. Se trata de un avance significativo en un cronograma que combina recambio de viejas luminarias de sodio y ampliación de la red donde nunca había existido infraestructura.

La próxima etapa comenzará en febrero de 2026 e incluirá a los barrios Del Trabajo, San Lorenzo, Anai Mapu y Parque Norte. Actualmente, se ejecutan tareas de recambio en Don Bosco, donde está prevista la instalación de 216 nuevas luces. En paralelo, se finalizaron recientemente los trabajos en 12 de Septiembre, Almirante Brown, Los Álamos y Brentana. Los próximos sectores serán Flamingo y Luis Piedrabuena.

cipo luces led1.jpg Las obras proyectan iluminación con más alcance, seguridad y eficiencia energética. Archivo

Obras complementarias en ciclovías y zonas rurales

El plan también alcanza espacios recreativos y sectores rurales. Sobre la ciclovía de Vélez Sarsfield y Mosconi continúan los trabajos de zanjeo para la futura instalación de columnas y luminarias LED.

En el caso de la obra “Alumbrado calles rurales A0, A1, A6-Bis y A8”, que beneficiará a familias de Costa Norte, Lalor, Bella Vista, Amanecer, Valle Azul y al Colegio Sunrise, esta semana avanzan las tareas de colocación de columnas de hormigón en las zonas A8 y A1.

Isla Jordán: más luz para un área clave del turismo y la recreación

Otro de los frentes activos es Isla Jordán, donde el recambio LED ya comenzó en el área del Parque Recreativo. En los próximos días continuarán las tareas en el sector de la ex Balsa, donde se colocarán nuevos postes y luminarias. En total, serán instaladas 45 luces LED y 12 columnas nuevas, una intervención que busca reforzar la seguridad de un espacio que recibe a miles de visitantes durante la temporada estival.

Con cada avance, la ciudad se encamina a iniciar y cerrar el 2026 con un sistema de alumbrado público completamente renovado, más eficiente, más seguro y con la meta de alcanzar el 100% de cobertura LED en todos los barrios de la ciudad.