El Municipio avanza con las luces LED y ya puso fecha para llegar al 100% del alumbrado

El Municipio ya completó el 75% del recambio de luces led en el alumbrado público y definió cuándo alcanzará todas las calles de la ciudad,

El Municipio planea completar el cambio de alumbrado al sistema led en 2026.

Avanza el plan de luminaria con el recambio de sodio a led en el alumbrado público de Cipolletti y la nueva instalación de luces y columnas en la ciudad, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los vecinos y eficiencia en el consumo eléctrico. Según el Ejecutivo, la ciudad completará el recambio en un año.

El intendente Rodrigo Buteler durante una reunión mantenida con el equipo de Alumbrado Público de la Secretaría de Obras Públicas, aseguró que: “ Cuando arrancamos con este Plan de Led teníamos alrededor del 20% de la ciudad con led , hoy estamos en el 75%, y el año que viene lo terminamos con el 100% de led para la ciudad”.

“Vamos a llegar a diciembre del 2026 con el 100% de la ciudad con led”, indicó Buteler. La próxima etapa que comienza en febrero 2026, estará comprendida por los barrios Del Trabajo, San Lorenzo, Anai Mapu y Parque Norte.

La agenda semanal de recambio de alumbrado a LED

Durante la presente semana se realizarán tareas de recambio Don Bosco donde se colocarán un total de 216 luces. Se finalizó recientemente en los barrios 12 de Septiembre; Almirante Brown; Los Álamos y Brentana. Luego se continuará por Flamingo y Luis Piedrabuena.

Continúan las obras de zanjeo para la nueva luminaria en ciclovía de Vélez Sarsfield y Mosconi. El Alumbrado público Paseos Urbanos Leandro N. Alem – M. Don J. Espinosa”, incluye los siguientes sectores:

-Paseo Urbano Alem entre Naciones Unidas y Juan Domingo Perón.

-Paseo Urbano M. Don J. Espinosa entre Juan Domingo Perón y Gral. Mosconi.

Se colocarán un total de 50 luminarias LED.

Led Circunvalación .JPG La nueva iluminación en la circunvalación Illia resalta en el paisaje nocturno cipoleño. El sábado quedó inaugurada la obra, que costó cerca de 178 millones de pesos. Municipalidad de Cipolletti

En cuanto a la obra de "Alumbrado calles rurales A0, A1, A6-Bis y A8", que beneficiará familias de los barrios Costa Norte, Lalor, Bella Vista, Amanecer, Valle Azul, e ingresó al Colegio Sunrise, continúa durante la presente con la colocación de columnas de hormigón en A8 y A1.

El fin de semana quedó inaugurada y funcionando la obra de luminaria en el ingreso a Costa Norte (1° tramo), un antes y un después en la cotidianeidad de miles de vecinos que transitan ese sector para ir a la escuela y a trabajar.

En Isla Jordán el recambio led comenzó a desarrollarse durante el pasado fin de semana, en el sector del Parque recreativo, las tareas continuarán con la colocación de nuevos postes en el sector de la ex Balsa. Serán un total de 45 nuevas luminarias led, y 12 postes nuevos.

El Plan de recambio led en Cipolletti trae una serie de beneficios como: menor consumo energético, ahorro en la factura eléctrica, larga vida útil, y alta resistencia.