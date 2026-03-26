Piden dadores de sangre y que "recen mucho" por querido vecino

Nada hacía prever un presente tan angustiante para familia muy querida en la zona. Necesitan donantes y cadenas de oración. Aquella charla con un amigo.

Marcelo junto a su pequeño hijo. Necesita que toda la región le envíe su energía positiva y rece por él.

La familia de Marcelo , un querido vecino del Alto Valle que atraviesa una delicada situación de salud, apela a la solidaridad de la población, en este caso pues se necesitan dadores de sangre 0 positivo y 0 negativo a la vez que se renueva el pedido de cadenas de oración.

Los dadores deberán concurrir de lunes a viernes de 8.30 a 11 en el servicio de Hemoterapia del Policlínico Modelo , ubicado en Libertad 83.

“Los dadores podrán desayunar líquidos (té, café, mate cocido con azúcar) exceptuando lácteos, pan y derivados. Gozar de buena salud, ser mayor de edad, piercing y/o tatuajes más de 1 año de ser realizados”, informaron, desde el centro desalud, los requisitos para aquellas personas que estén dispuestos a colaborar.

“Lamentablemente el cuadro sigue igual, no ha evolucionado demasiado y por eso seguimos necesitamos de la gente. La vez pasada fueron donantes de plaqueta y en este caso dadores de sangre”, explicó Silvia, su incondicional pareja, a LMCipolletti.

En plenas vacaciones comenzó el drama de un vecino "muy agradable"

Del viaje de descanso y placer al drama. Marcelo se había ido de vacaciones con su esposa y su pequeño hijo a Monte Hermoso, lugar elegido para pasar unos días en familia y recargar las energías de cara al 2026.

Sin embargo, cuando todo era felicidad junto al mar, se desencadenó una verdadera e inesperada pesadilla. Una repentina complicación de salud para el querido vecino, radicado en Fernández Oro.

“Recurrimos a los médicos, lo trasladaron a Bahía Blanca donde quedó internado y yo me vine sola con mi hijo al Alto Valle. El nene no entendía bien y lloraba porque pensaba que nos habíamos olvidado a su papá”, relata Silvia la dramática situación que se presentó de repente.

Policlínico Modelo.jpg Quienes puedan donar deben presentarse en el Policlínico Modelo.

La estimada mujer, una luchadora incansable, gestionó el traslado a Cipolletti, donde Marcelo permanece internado desde hace más de un mes.

En medio del dolor, esta tan apreciada familia no pierde la fe y recurre a las cadenas de oración de la región entera para que le llegue a Marcelo toda la fuerza de la población y así salir adelante en este duro trance.

"No se puede creer, un tipazo, muy agradable. Antes del viaje pasó por casa y estaba entusiasmado: me decía que no sabía si ir a Monte Hermoso o Necochea y le sugerí que fuera a Monte que era más cerca", reveló el Ruso Giacosa a LMCipolletti.

Se trata del pizzero de la chacra orense Las Calandrias. Su pareja Doris, histórica peluquera, tampoco logra asimilar ese duro momento y colabora en la difusión de todo lo que necesita la familia de Marcelo.

Operado de urgencia

“Le diagnosticaron una enfermedad delicada, estuvimos semanas convocando a la población para que se presenten a donar plaquetas. Estamos sumamente agradecidos a la solidaridad de la gente”, aclaró la propia Silvia, quien supo desempeñarse como funcionaria pública.

El cuadro, lamentablemente, se fue agravando con el correr de las horas. Días pasados, de hecho, a Marcelo “lo tuvieron que operar de urgencia por una trombosis en la cabeza, por eso está en estado crítico”, agregó Silvia sumamente angustiada.

“Es por eso que necesitamos de todos. Recen por él, gracias de corazón”, indicó. ¡Vamos que se puede!