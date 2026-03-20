Se fue de vacaciones en familia y volvió en ambulancia: piden cadenas de oración para un querido vecino

Todo era felicidad para Marcelo y seres queridos pero de repente se desencadenó un inesperado drama. “Está muy grave , recen por él por favor”, pide su esposa.

Del viaje de descanso y placer al drama . Marcelo se había ido de vacaciones con su esposa y su pequeño hijo a Monte Hermoso , lugar elegido para pasar unos días en familia y recargar las energías de cara al 2026.

Sin embargo, cuando todo era felicidad junto al mar, se desencadenó una verdadera e inesperada pesadilla. Una repentina complicación de salud para el querido vecino , radicado en Fernández Oro .

“Recurrimos a los médicos, lo trasladaron a Bahía Blanca donde quedó internado y yo me vine sola con mi hijo al Alto Valle. El nene no entendía bien y lloraba porque pensaba que nos habíamos olvidado a su papá”, relata Silvia la dramática situación que de repente se le presentó.

La estimada mujer, una luchadora incansable, gestionó el traslado a Cipolletti, donde Marcelo permanece internado desde hace más de un mes en el Policlínico Modelo. En medio del dolor, esta tan apreciada familia no pierde la fe y recurre a las cadenas de oración de la región entera para que le llegue a Marcelo toda la fuerza de la población y así salir adelante en este duro trance.

ECP POLICLINICO (2).JPG Marcelo se encuentra hace más de un mes internado en el Policlínico Modelo. Estefania Petrella

“Le diagnosticaron una enfermedad delicada, estuvimos semanas convocando a la población para que se presenten a donar plaquetas. Estamos sumamente agradecidos a la solidaridad de la gente”, aclaró quien supo desempeñarse como funcionaria pública.

"Recén por él", el ruego de la esposa de este querido vecino

El cuadro, lamentablemente, se fue agravando con el correr de las horas. Días pasados, de hecho, a Marcelo “lo tuvieron que operar de urgencia por una trombosis en la cabeza, por eso está en estado crítico”, agregó Silvia sumamente angustiada.

“Es por eso que necesitamos de todos. Recen por él, gracias de corazón”, culminó con el corazón roto. ¡Fuerzas Marcelo, Silvia y familia que se puede!

Drama en otra familia cipoleña

Un cipoleño murió en un accidente de tránsito en el límite entre San Luis y La Pampa. El conductor se estrelló contra un arco que da la bienvenida a la provincia puntana. Hasta el momento, se desconocen las causas del despiste que terminó en el impacto frontal contra una estructura de hormigón.

El choque fatal se produjo en la madrugada de este viernes en Ruta Provincial 55, límite con la provincia de La Pampa, donde comienza la Ruta Provincial 105.

accidente fatal la pampa (1)

Según informaron fuentes policiales al sitio InfoHuella, el trágico accidente se registró alrededor de las 4 de la madrugada de este viernes. Tras el aviso del accidente, ocurrido a unos 23 kilómetros de Victorica, en La Pampa, al lugar, arribó personal de Salud del Hospital de Victorica y Bomberos Voluntarios. También llegaron al lugar agentes de la Comisaría 43 de Arizona, San Luis, a 31 kilómetros del lugar del choque .

Al llegar, constataron que una camioneta Toyota carrozada se encontraba incrustada contra el arco que marca el límite interprovincial. La banquina, que tiene césped, tenía charcos de agua en la superficie por lo que se presume que en el sector llovió durante la madrugada.

El vehículo era conducido por un hombre con domicilio en Cipolletti, cuya identidad hasta el momento no fue confirmada. El conductor quedó atrapado dentro del habitáculo, por lo que debió intervenir personal de Bomberos de la localidad de Victorica para realizar las tareas de rescate.