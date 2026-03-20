Un cipoleño murió al chocar contra la estructura de un arco de bienvenida a San Luis

El accidente fatal se produjo en la madrugada de este viernes en el límite entre La Pampa y San Luis. El conductor quedó atrapado en su vehículo.

El cipoleño murió tras impactar contra la estructura de hormigón de un arco de bienvenida. Foto: gentileza.

Un cipoleño murió en un accidente de tránsito en el límite entre San Luis y La Pampa. El conductor se estrelló contra un arco que da la bienvenida a la provincia puntana. Hasta el momento, se desconocen las causas del despiste que terminó en el impacto frontal contra una estructura de hormigón.

El choque fatal se produjo en la madrugada de este viernes en Ruta Provincial 55, límite con la provincia de La Pampa, donde comienza la Ruta Provincial 105.

Según informaron fuentes policiales al sitio InfoHuella, el trágico accidente se registró alrededor de las 4 de la madrugada de este viernes. Tras el aviso del accidente, ocurrido a unos 23 kilómetros de Victorica, en La Pampa , al lugar, arribó personal de Salud del Hospital de Victorica y Bomberos Voluntarios. También llegaron al lugar agentes de la Comisaría 43 de Arizona, San Luis , a 31 kilómetros del lugar del choque .

Al llegar, constataron que una camioneta Toyota carrozada se encontraba incrustada contra el arco que marca el límite interprovincial. La banquina, que tiene césped, tenía charcos de agua en la superficie por lo que se presume que en el sector llovió durante la madrugada.

accidente fatal la pampa (1) El cipoleño murió tras impactar contra la estructura de hormigón de un arco de bienvenida. Foto: gentileza.

El cipoleño murió en el acto

El vehículo era conducido por un hombre con domicilio en Cipolletti, cuya identidad hasta el momento no fue confirmada. El conductor quedó atrapado dentro del habitáculo, por lo que debió intervenir personal de Bomberos de la localidad de Victorica para realizar las tareas de rescate.

Minutos más tarde, arribó una ambulancia con personal médico de la localidad de Arizona, a cargo del doctor Omar Molina, quien constató el fallecimiento del conductor en el lugar.

Posteriormente, el cuerpo fue retirado y trasladado al hospital de Arizona, mientras que en el sitio continuaron las diligencias de rigor por parte de las autoridades intervinientes para determinar las circunstancias del siniestro.