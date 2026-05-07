Murió una joven de 20 años en un choque frontal entre una moto y un auto en Cipolletti

El siniestro ocurrió pasadas las 22 en Arturo Illia y Mengelle, bajo una intensa lluvia. La joven motociclista falleció en el lugar.

La noche del miércoles dejó una tragedia en las calles de Cipolletti . Alrededor de las 22:15, una joven de 20 años murió tras protagonizar un violento accidente de tránsito en la intersección de Circunvalación y Mengelle .

La víctima fue identificada como Camila Ailén Contreras , quien circulaba en moto cuando colisionó de frente con un automóvil. El siniestro vial involucró a dos rodados que transitaban por calle Arturo Illia en sentidos contrarios. Mientras el automóvil, conducido por un masculino de aproximadamente 30 años, avanzaba de este a oeste, la motocicleta de 110 cc que manejaba Camila lo hacía en sentido contrario, de oeste a este. Por razones que aún investiga la Justicia , ambos vehículos colisionaron prácticamente de frente.

El hecho ocurrió en un contexto climático adverso. Al momento del impacto, caía una lluvia intensa en el sector, lo que pudo haber influido en las condiciones de manejo. El personal policial que llegó al lugar constató los rastros del impacto en la parte frontal del automóvil , evidencia clave que quedó bajo resguardo de la investigación.

De forma inmediata se convocó a una ambulancia, que llegó en escasos minutos. El médico a cargo constató el fallecimiento de Camila en el lugar, como consecuencia directa del impacto. Nada pudo hacerse para salvarle la vida.

accidente transito ambulancia rio negro generica -VALIDA 1200- El personal médico constató en el lugar el fallecimiento de la joven. (Foto: archivo)

La investigación por el choque

Ante la gravedad del hecho, se dio aviso a la Fiscalía de turno y se dispuso el trabajo del gabinete de Criminalística y del médico policial en el lugar. El fiscal de turno, el doctor Vázquez, se hizo presente personalmente para supervisar las diligencias.

Una vez finalizadas las tareas periciales, y conforme a las directivas del fiscal, el cuerpo de Camila fue entregado a sus familiares. Ambos vehículos quedaron secuestrados como parte del proceso judicial en curso.

El conductor del automóvil fue trasladado a la dependencia policial, donde se realizaron los trámites de imputación en causa judicial. Se le realizó un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Posteriormente, y siguiendo las indicaciones del fiscal, quedó en libertad. Las investigaciones continúan para reconstruir con precisión la mecánica del hecho.

Camila Contreras - Fallecida accidente fatal cipolletti Camila Ailen Contreras tenía 20 años. (Foto: Facebook)

"Una re vida por delante tenías, mi bebé"

La muerte de Camila Ailén Contreras sacudió a su entorno. Tenía apenas 20 años. Su hermana Vanina la despidió con un desgarrador mensaje en redes sociales que rápidamente se viralizó entre quienes la conocían.

"Con lágrimas en los ojos me despido de vos, hermana. Espero que donde estés, estés muy bien. Qué difícil que se nos va a hacer esto sin vos. Una re vida por delante tenías, mi bebé, 20 años recién. Te voy a extrañar muchísimo, hermanita. Danos muchas fuerzas. Sobre todo a mamá, que está destruida. Ahora sí descansá en paz y volá alto, hermanita. Nunca te voy a olvidar. Siempre presente en mi corazón. Te amo, Camila Ailén Contreras", escribió Vanina.

La causa quedó en manos de la Fiscalía, que ordenó una serie de diligencias orientadas a establecer con exactitud la dinámica del accidente. La recopilación de testimonios, el análisis del lugar del hecho y el trabajo criminalístico serán determinantes para esclarecer las responsabilidades.