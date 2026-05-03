Violento choque en plena Ruta 40: fuerte operativo policial y tránsito complicado

Dos vehículos chocaron en la Ruta 40, en Pampa del Toro. Hay operativo policial y demoras; aún no informaron si hubo heridos.

Dos vehículos chocaron en la Ruta 40 a la altura del Cañadón de la Mosca. Foto: Gentileza (Bariloche2000).

Un fuerte siniestro vial se registró en los últimos minutos sobre la Ruta Nacional 40 , a la altura del Cañadón de la Mosca , en el sector de Pampa del Toro .

Según los primeros datos, el choque involucró a dos vehículos , aunque todavía no se conocen las causas que desencadenaron el impacto .

Tras el hecho, se desplegó un importante operativo de seguridad en el lugar. Intervinieron efectivos de la Policía y de Gendarmería, quienes trabajaron para asistir a los involucrados y controlar la situación.

La presencia de los uniformados generó un fuerte movimiento en la zona, con reducción de calzada y tareas de ordenamiento del tránsito.

Demoras y preocupación

Según detallaron medios locales, el siniestro provocó demoras en la circulación sobre uno de los tramos más transitados de la Ruta 40, lo que generó complicaciones para los conductores que circulaban por el sector.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni la gravedad de las mismas. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles que permitan esclarecer cómo ocurrió el choque.

Otro impactante hecho cerca de Bariloche

El viernes 1 de mayo, policías evitaron que un joven se arroje desde un puente en ruta de Circunvalación. Efectivos de la Policía de Río Negro rescataron a un joven que tenía intenciones de arrojarse desde el puente del río Ñireco, en la ruta de Circunvalación, en inmediaciones del acceso al Challhuaco.

Poco antes de las 4 de la madrugada, la institución policial recibió una comunicación proveniente del Sistema de Emergencias 911, en el que alertaban sobre dicha situación.

El procedimiento tuvo lugar minutos antes de las 4:00 de la madrugada. Dos empleados policiales de la Comisaría 42 acudieron al sitio tras ser alertados sobre la presencia del individuo quien estaba apoyado en la baranda del puente, del que sostenía con ambas manos.

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Los dos uniformados entablaron diálogo con el joven, le brindaron contención y en simultáneo implementaron maniobras de sujeción para evitar que se arroje.

Lograron persuadirlo y lo convencieron de deponer su actitud. Luego lo derivaron al Hospital Zonal donde recibió asistencia de personal médico y de especialistas del área de Salud mental de ese nosocomio.