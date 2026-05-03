Quiso esquivar un control policial, lo descubrieron y se negó al test de alcoholemia: qué pasó

El conductor intentó evitar un operativo vial, pero al ser descubierto la situación se complicó. Los detalles.

El personal policial intentó realizar el test de alcoholemia, pero el conductor se negó a someterse al control. Foto: Gentileza.

Un conductor protagonizó una situación tensa al intentar eludir un control policial en el sector del barrio Las Chacras. El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 20 , en medio de un operativo del Cuerpo de Seguridad Vial.

Según se informó, el hombre que manejaba una Chevrolet Tracker estacionó a un costado de la ruta con la aparente intención de evitar atravesar el puesto de fiscalización.

La maniobra no pasó desapercibida para los efectivos, que se acercaron al vehículo para identificar al conductor y solicitar la documentación correspondiente.

Sin embargo, el hombre no contaba con los papeles personales ni del rodado, lo que agravó aún más la situación.

Se negó al test de alcoholemia

Ante las irregularidades detectadas, el personal policial intentó realizar el test de alcoholemia, pero el conductor se negó a someterse al control.

Esta actitud derivó en el inicio de actuaciones por alcoholemia positiva, tal como establece la normativa vigente en estos casos.

Vehículo secuestrado

Finalmente, y ante la negativa del conductor y la falta de documentación, se procedió al secuestro del vehículo.

El caso registrado en Bariloche quedó en manos de las autoridades correspondientes, mientras se refuerzan los controles para prevenir este tipo de situaciones en la vía pública.

Escapó de un control en Ruta 22 y comenzó una persecución cinematográfica

Otro caso similar se registró en General Roca. Una intensa persecución se dio luego de que un hombre a bordo de un Toyota Corolla evadiera un control policial sobre Ruta Nacional 22. El procedimiento requirió de la presencia de varios efectivos policiales del Cuerpo de Segurida Vial y de la Comisaría Tercera. El conductor pudo ser detenido finalmente en una zona de chacras.

El cinematográfico hecho ocurrió en horas del mediodía cuando agentes del Cuerpo de Seguridad Vial detectaron un vehículo que transitaba sobre la ruta sin patente. Al momento de detenerlo para un control, el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga realizando diversas maniobras.

Inmediatamente se inició una persecución por varias calles de la ciudad hasta que el hombre ingresó a una zona de chacras. Según lo que relataron desde la Policía de Río Negro, en medio del procedimiento, el sujeto puso en peligro la vida de uno de los oficiales por lo que hicieron uso del arma reglamentaria.

Finalmente fue interceptado en el sector de calle Nahuel Huapi, donde lo redujeron y luego, fue trasladado al hospital de Roca tras resultar herido. En peritajes posteriores, fue hallada un arma de fuego que se encontraba tirada en la zona. La fiscalía interviniente dispuso la imputación del conductor y las actuaciones correspondientes, con intervención del Gabinete de Criminalística.