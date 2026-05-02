Madrugada violenta: encontraron a un hombre con un disparo en el pecho

El llamado de la mujer alertó que su pareja estaba inconsciente en el suelo de la vivienda que comparten. El estado actual de salud de la víctima no fue informado formalmente.

La mujer llamó al servicio de emergencias 911 cuando encontró a su novio tendido en el suelo inconsciente.

La tranquilidad de la madrugada del sábado 2 de mayo se vio interrumpida ante un alerta que llegó al servicio de emergencias del 911 . Una mujer realizó un llamado a las 3:30 de la mañana para solicitar ayuda porque encontró a su pareja inconsciente en el suelo de la vivienda que compartían.

La pareja de la víctima, informó que llegó a su domicilio ubicado en la intersección de las calles Mirador y Otto Goedecke , en el barrio del Alto de Bariloche y observó a su novio tirado en el suelo de la casa. La espeluznante escena fue alertada por la mujer, que solicitó la presencia de los agentes.

Al arribar al lugar, el personal policial ingresó al inmueble y corroboró que el hombre de 43 años tenía un disparo en el pecho . Los uniformados identificaron que la víctima presentaba una herida compatible con un proyectil de arma de fuego en la zona del tórax.

patrullero bariloche El hombre de 43 años tenía un disparo en la zona del tórax.

Seguidamente, los agentes dieron aviso al personal médico y una ambulancia del Hospital local acudió rápidamente al domicilio. El hombre fue trasladado de forma urgente al centro médico, donde permanece internado pero aún no se informó oficialmente el parte médico, ya que su estado de salud es reservado.

La Brigada de Investigaciones, junto al personal de Criminalística asistieron al lugar para iniciar las diligencias investigativas correspondientes, asegurar el área y levantar las pruebas para establecer las responsabilidades en la violenta escena que derivó en un hombre gravemente herido.