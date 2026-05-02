El 1 de mayo no trabajaron, robaron: así terminaron detenidos dos hombres en Cipolletti

Caminaba por los techos para escapar, pero fue interceptado por la Policía. En la misma jornada, recuperaron una bicicleta sustraída.

Personal policial de Cipolletti intervino en dos procedimientos en distintos barrios de la ciudad.

El feriado del 1 de mayo en Cipolletti estuvo marcado por dos intervenciones policiales que terminaron con personas demoradas y elementos recuperados . Los procedimientos se registraron en distintos puntos de la ciudad y fueron llevados adelante por personal de prevención y unidades operativas, con la intervención del gabinete criminalístico.

El primero de los hechos ocurrió durante la mañana y tuvo como víctima a una joven de 26 años, mientras que el segundo se registró por la tarde e involucró un intento de robo en una vivienda, donde el sospechoso fue sorprendido en los techos del domicilio.

La sub comisaría 79 secuestró y luego restituyó a su propietaria, la bicicleta sustraída por el delincuente.

Hurto de bicicleta y rápida recuperación

El episodio inicial se registró cerca de las 11 de la mañana, cuando una mujer se presentó en sede policial para denunciar la sustracción de su bicicleta. Según detalló, el rodado (una Top Mega rodado 29 de color blanco con detalles rosados y celestes) h abía sido dejado fuera de una panadería ubicada sobre calle Primeros Pobladores.

De acuerdo a su testimonio, el hurto se produjo en cuestión de minutos. La víctima aportó una fotografía del rodado, lo que permitió activar rápidamente la alerta en la red de prevención.

Poco después, personal policial que realizaba recorridas por la zona detectó a un hombre en actitud sospechosa en inmediaciones de avenida La Plata y José Hernández. El sujeto intentaba ingresar a un domicilio con una bicicleta que coincidía con la descripción brindada.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a interceptar e identificarlo. Tras verificar que se trataba del rodado denunciado, se convocó a personal del Gabinete para realizar las diligencias correspondientes.

El hombre fue demorado y notificado por el delito de hurto, mientras que la bicicleta fue secuestrada y posteriormente restituida a su propietaria en carácter definitivo, una vez cumplidos los procedimientos legales.

Elemento a robar cipo recupero policia El hombre que escapó por los techos, tenía listo en bolsas elementos para robar.

Intento de robo en una vivienda y detención

El segundo hecho se produjo pasadas las 16:40 en la zona céntrica de la ciudad. Un llamado alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre que se encontraba en los techos de viviendas ubicadas en calles Villegas y Brown.

Al arribar al lugar, los efectivos visualizaron al sospechoso desplazándose por los techos. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó escapar descendiendo hacia la vía pública por calle Belgrano.

Se inició entonces un operativo cerrojo que culminó con su interceptación en la intersección de 25 de Mayo y Teniente Ibáñez, donde fue reducido y trasladado a la unidad policial.

ECP PATRULLERO (3) Personal policial de la comisaría 32 intervino en su detención. Estefania Petrella

En paralelo, los uniformados se entrevistaron con el propietario del domicilio afectado, quien relató que vecinos le habían advertido sobre la presencia del intruso. Al inspeccionar el lugar, constató la rotura de una chapa en la parte superior de un galpón y la preparación de varios elementos en bolsas, presumiblemente listos para ser sustraídos.

Entre los objetos secuestrados se encontraban un destornillador inalámbrico, una motosierra, una amoladora y otras herramientas. Además, se incautó una bicicleta que habría sido utilizada por el autor para movilizarse y concretar el hecho.

Personal del gabinete trabajó en la escena para relevar pruebas, mientras que el sospechoso quedó detenido y a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por robo.