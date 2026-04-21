ATE cortó la Ruta 40 en el acceso al aeropuerto de Bariloche

El gremio estatal dispuso un corte total en el acceso al aeropuerto. También habrá una manifestación en el Centro Atómico por el despido de un dirigente.

El gremio ATE realiza una protesta nacional con manifestaciones en todos los aeropuertos internacionales de Argentina. En Río Negro se lleva a cabo la medida más dura del país ya que el sindicato de trabajadores estatales implementó un corte de la Ruta 40 en el acceso a la terminal aérea de Bariloche .

El secretario general de ATE Río Negro , Rodrigo Vicente , informó en diálogo con Radio Seis que tal como se resolvió en asamblea del gremio se llevan a cabo este martes movilizaciones a aeropuertos internacionales. "En la provincia lo estamos haciendo en el acceso al aeropuerto de Bariloche con corte de ruta , vamos a contemplar situaciones delicadas para que no tengan muchos inconvenientes los ciudadanos", advirtió.

La manifestación de los estatales comenzó a primera hora de la mañana, alrededor de las 7, con un corte total del tránsito. ATE montó barricadas y encendió fogatas sobre el camino . "Vamos a ir analizando en la medida que transcurra la mañana si vamos habilitando un tramo o dos tramos , en virtud de la cantidad de vehículos que se vayan juntando para que haya posibilidades de que pueda haber algún tipo de circulación", expresó el dirigente sindical.

“A diferencia de situaciones de principios del 2023, hoy estamos recibiendo un apoyo rotundo de la gente que aplaude o toca bocina, eso quiere decir que la lucha que estamos llevando adelante los estatales, la ciudadanía la está entendiendo”.

El corte de ruta en el aeropuerto

El dirigente sostuvo que la medida de fuerza contra el gobierno nacional apunta, especialmente, a la falta de paritarias. Además, el gremio exige que "reincorporen a los compañeros que fueron despedidos y a quienes pretenden despedir de los organismos nacionales estatales”.

“Desde que asumió Javier Milei a cada trabajador del Estado le robaron 12 millones de pesos gracias a la firma que le prestó UPCN”, dijo Vicente. “La inflación crece y los salarios permanecen congelados, la plata del ajuste se va a los créditos millonarios del Banco Nación para los funcionarios libertarios”, agregó

Desde ATE se precisó que el ciclo paritario anual en la Administración Pública Nacional que va de junio a mayo otorgó aumentos que se encuentran por debajo de la inflación y que desde el Gobierno no hay indicios de convocatoria a una nueva paritaria.

Para finalizar, Vicente dijo “la lucha la comenzamos desde el primer minuto de este gobierno nacional y seguiremos en la calle hasta ser escuchados”.

ate bariloche ATE realiza un paro por 24 horas con un corte de ruta en Bariloche.

El protocolo antipiquetes no se aplicó. Desde ATE aseguraron que hubo contactos tanto de la Policía de Río Negro como de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero ningún intento por impedir el corte de ruta o de desalojar a los manifestantes.

En principio, el corte de ruta se mantendrá hasta las 10 ya que luego la manifestación se trasladará al Centro Atómico de Bariloche, donde habrá una olla popular para repudiar el despido del secretario general adjunto de la seccional Bariloche, Luis Urra.

El sindicato denunció que Urra fue despedido "por denunciar la tercerización de servicios que el Estado practica en beneficio de empresas privadas".