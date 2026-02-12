El Gobierno pagará el aumento acordado con ATE: qué dijo UPCN

El Gobierno anunció el pago de los sueldos con un 5,9% de aumento que definió junto al gremio ATE ignorando la posición de UPCN.

El Gobierno de Río Negro confirmó que los sueldos de los agentes públicos correspondientes a febrero se liquidarán con un aumento del 5,29% . El porcentaje surge del esquema de actualización automática bimestral acordado en la última Mesa de la Función Pública solo con el gremio ATE .

El ajuste salarial está atado directamente a la inflación reciente. Es decir, si suben los precios, el sueldo se actualiza de manera automática para mantenerse en niveles que superen la inflación, generando un alivio al bolsillo del trabajador.

Para determinar el porcentaje se promediaron las mediciones de inflación a nivel nacional y en Viedma, correspondientes a los meses de diciembre y enero, datos que se conocieron en las últimas horas. "Este mecanismo ratifica el compromiso del Gobierno de escuchar y atender los planteos sindicales : el aumento impacta directamente en la composición del salario y ofrece un esquema de certezas, donde el empleado ya sabe cómo se calculará su sueldo", advirtieron desde el Gobierno..

El porcentaje definido de aumento surge del cálculo de la inflación de diciembre (2,84% a nivel nacional y 2,40% en Viedma, con un promedio de 2,62%) y de enero (2,88% y 2,31%, con un promedio de 2,60%). Luego ambos resultados mensuales se acumulan entre sí, acompañando la evolución los precios.

paritarias 2026

Además, mediante liquidación por planilla complementaria el 20 de febrero se pagará la primera cuota de la compensación extraordinaria de $125.000 (sobre un total de $250.000).

Esquema de pagos y actualizaciones mes a mes

Marzo: se abonará la segunda cuota de la compensación extraordinaria ($125.000) y la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará $80.000 por hijo y $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.

Abril: se aplicará una nueva actualización salarial automática en función de la inflación registrada en febrero y marzo, y se pagará la primera cuota del concepto Indumentaria ($125.000).

Mayo: se completará el pago de Indumentaria con la segunda cuota ($125.000).

El gremio UPCN rechazó el aumento para los estatales

El gremio UPCN hizo público su rechazo al pago de un bono para actualizar el salario de los trabajadores estatales y afirmó que "no convalidaremos imposiciones ni maniobras que intenten disciplinar a las y los trabajadores", al sostener que el acuerdo para abonar este incremento no tuvo el apoyo de ese sindicato estatal.

Luego de conocerse el aumento del 5,29% en los sueldos a los empleados públicos, la entidad gremial destacó que "en 8 años, el gobernador (Alberto Weretilneck) solo se dignó a recibirnos una vez, mientras que su gobierno sigue arreglando con un gremio minoritario, ignorando la voz y los derechos de la mayoría de los trabajadores".

"Esta actitud es un insulto a la inteligencia y la dignidad de los trabajadores, que día a día luchan por un trabajo decente y un sueldo justo. Es un claro ejemplo del clientelismo que impera en la gestión gubernamental", indicó UPCN, al tiempo que pidió al Gobierno que "deje de lado sus intereses políticos y se siente a negociar con la organización sindical que representa a la mayoría de los trabajadores".