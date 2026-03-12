Viaje clave a Colombia: el plan de Río Negro para mejorar la lucha contra el narcotráfico

Una delegación técnica de Río Negro participa de encuentros con unidades especializadas para conocer estrategias de inteligencia, investigación y cooperación internacional contra redes delictivas.

Esta estrategia de formación es impulsada por el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara

El Gobierno de Río Negro envió a Colombia una delegación técnica integrada por referentes en la lucha contra el narcotráfico con el objetivo de capacitarse y fortalecer las herramientas operativas para combatir este delito complejo en la provincia .

La iniciativa forma parte del plan de profesionalización impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia y reúne a funcionarios y especialistas con experiencia en análisis criminal, coordinación de emergencias y tareas operativas vinculadas al tráfico de drogas .

La comitiva está encabezada por el Secretario de Narcocriminalidad, Darío Buonaventura , y el Subsecretario de Seguridad Ciudadana y Emergencias (911), José Arcajo . El equipo también está integrado por el Coordinador Logístico y Técnico de Enlace, Yeison Guzmán Contreras; el integrante de la Secretaría Privada, Andrés Martín; y el subcomisario en actividad Víctor Cufré, jefe de la Delegación de Toxicomanía de General Roca.

Intercambio con unidades especializadas

Durante la agenda de trabajo, los representantes rionegrinos mantienen encuentros con unidades especializadas en narcocriminalidad para conocer de primera mano metodologías de investigación, estrategias de inteligencia y mecanismos de cooperación entre agencias.

En ciudades colombianas con amplia experiencia en el combate al crimen organizado, los equipos acceden a herramientas y experiencias que luego podrían aplicarse en el territorio rionegrino, especialmente en el abordaje de redes delictivas cada vez más complejas.

Capacitaciones que podrían llegar a Río Negro

Además del intercambio técnico, la comitiva cumple un rol clave como enlace institucional. A partir de estos contactos se proyecta la llegada de instructores internacionales que, en los próximos meses, podrían brindar capacitaciones presenciales en distintas ciudades de la provincia.

La idea es que el conocimiento adquirido no quede sólo en el grupo que viajó, sino que pueda replicarse entre más agentes y áreas vinculadas a la prevención y persecución del delito.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia remarcaron que la política de formación apunta a elevar el estándar profesional del personal policial y técnico, para que cuenten con herramientas actualizadas frente a un escenario delictivo cada vez más complejo.